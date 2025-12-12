Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs en Australie : comment les jeunes contournent déjà le blocage

Le 10 décembre, l'Australie prenait la décision inédite de bannir les moins de 16 ans des réseaux sociaux. Pourtant, nombre de mineurs n'ayant plus l'autorisation de les parcourir ont déjà bravé cette interdiction.

A peine la mesure en place, ses failles sont déjà exploitées. En Australie, où les moins de 16 ans n'ont officiellement plus accès aux réseaux sociaux depuis le mercredi 10 décembre, certains ont déjà réussi à revenir sur leurs plates-formes favorites.

Comme le rapporte CNN, une grande partie des jeunes concernés par cette nouvelle loi, sur l'interface de 10 géants d'Internet (Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch et X), ne se laissent pas faire. En moins de 24 heures, certains d'entre eux avaient ainsi pris l'identité de leur parent, frère, sœur, ami ou n'importe quel proche acceptant de les aider pour contourner les vérifications technologiques de ces plates-formes et berner la détection d'âge.

Un recours à l'IA pour duper les contrôles automatiques

«Bien souvent, les parents étaient au courant, mais les gens utilisent aussi des photos et des vidéos de personnes générées par l'IA, comme par exemple demander à une IA de générer l'image d'une personne de 40 ans… pour contourner le problème», a expliqué une jeune australienne interrogée par le média américain. Grâce à cette technique, elle est d'ailleurs elle-même encore active sur le réseau social Snapchat.

De leur côté, les entreprises spécialisées dans la vérification d'âge affirment que leurs robots et algorithmes permettent d'évaluer l'âge de l'utilisateur derrière chaque compte, indépendamment du contrôle visuel de son âge, mais que cela prend quelques jours avant de se montrer efficace.

D'autres mineurs de moins de 16 ans n'ont même pas eu à créer un nouveau compte et utiliser des moyens frauduleux. «Je crois que c'est parce que j'ai indiqué l'année 2000 comme date de naissance lors de mon inscription. C'est plus simple comme ça», indique un autre jeune interrogé par CNN, dont le compte n'a pas été suspendu à la suite de cette mesure du 10 décembre.

Pour justifier leur besoin d'utiliser les réseaux sociaux, certains jeunes mettent en avant plusieurs aspects de ces applications très utilisées. «Je m’en ficherais de perdre TikTok, mais je ne veux pas perdre Snapchat. Obtenir de vrais numéros de téléphone, c’est pénible», a expliqué un autre garçon, pour qui l'accès aux médias sociaux est un besoin pour maintenir une connexion avec ses amis.

L'Australie en crash-test avant d'autres mesures plus réalistes ?

Pour d'autres, il en va de l'accès à l'information. Le très jeune et déjà célèbre Leo Puglisi (18 ans), fondateur d'une chaîne d'information en ligne appelée «6 News» à seulement 13 ans et désormais employeur de 9 jeunes journalistes, a rappelé l'importance de ce vecteur d'information chez les plus jeunes.

De plus, il condamne la fourchette d'âge choisie par le gouvernement australien, qu'il juge trop large : «Il faut bien se rappeler, dans ce débat, qu'on parle d'interdire l'accès aux réseaux sociaux à des jeunes de 15 ans, pas à des enfants de 5 ans. Un jeune de 15 ans qui peut avoir un emploi à temps partiel devrait, à mon avis, être autorisé à se connecter à YouTube».

Tout comme pour le Royaume-Uni, l'été dernier, qui voulait faire de sa sécurité en ligne une priorité pour devenir «le pays le plus sûr du monde pour les internautes», les critiques concernant les limites de telles mesures n'ont pas tardé à se faire entendre en Australie.

Si la décision australienne de ne plus autoriser les plus jeunes à avoir accès aux réseaux sociaux faisait office d'exemple, pour certains autres pays comme la France, les lacunes de sa mesure pourront également être étudiées pour mettre en place un système plus hermétique.