Télétravail, visioconférence... Cette nouvelle fonctionnalité de Teams va permettre à votre employeur de vous localiser

Microsoft a annoncé une nouveauté dans les fonctionnalités de Teams pour 2026. Désormais, l’application sera équipée d’un système de géolocalisation qui permet aux employeurs de voir d'où travaillent leurs salariés.

Surveiller en un clic. L'entreprise Microsoft va installer un système de géolocalisation à son application à partir de 2026, selon le média Brut America. «Lorsqu'un utilisateur est connecté à Teams sur son appareil Windows ou macOS […] son lieu de travail est automatiquement mis à jour et passe à "Au bureau". Si le bureau est associé à un bâtiment, l'emplacement de travail de l'utilisateur est mis à jour vers un bâtiment spécifique», indique Microsoft dans un communiqué publié sur son site.

Et d’ajouter : «Lorsque la détection automatique est activée, les lieux de travail des utilisateurs peuvent être mis à jour grâce à deux signaux : la connexion à un réseau sans fil ou la connexion à un périphérique de bureau, tel qu'un moniteur.»

La fin d'une relation de confiance entre employés et salariés ?

Une information qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes qui voient dans cette nouvelle fonctionnalité une fragilisation des liens de confiance entre salariés et employeurs. Ce que réfute le géant américain.

Selon l’entreprise, cette nouvelle fonctionnalité serait avant tout bénéfique aux salariés. La raison ? Elle leur permettra de s’organiser et de se retrouver beaucoup plus facilement pour travailler sur des projets communs. «La détection automatique du lieu de travail permet de maintenir à jour les lieux de travail des utilisateurs et les aide à se trouver et à se connecter entre eux lorsqu'ils sont au bureau. Vous pouvez activer la détection automatique de l'emplacement pour l'ensemble de votre organisation ou uniquement pour un groupe d’utilisateurs», a poursuivi Microsoft.

Tout de même, l'entreprise note que cette fonctionnalité ne sera pas intégrée automatiquement. En effet, l’option sera fonctionnelle uniquement si les entreprises l'activent et que les employés acceptent l’invitation.

En France, la part des personnes salariées pratiquant le télétravail au moins occasionnellement est passée de 9% à 26% entre 2019 et 2023, selon la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares). Le Covid ayant largement accéléré son adoption.