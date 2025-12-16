Arnaque aux faux policiers : attention à cet appel déclarant une fausse enquête et dont il faut se méfier

Des appels inquiétants circulent depuis plusieurs jours dans le sud de l’Aveyron. En se faisant passer pour des policiers ou des gendarmes, des escrocs invoquent une prétendue enquête en cours pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Les forces de l’ordre mettent en garde.

Attention : des arnaqueurs peuvent aussi se faire passer pour les forces de l'ordre. Depuis plusieurs jours, une escroquerie à la carte bancaire a refait surface.

Face à ces signalements, la gendarmerie de l'Aveyron insiste sur un point essentiel. En aucune circonstance, policiers ou gendarmes ne demandent d’effectuer des opérations bancaires, y compris dans le cadre d’une prétendue enquête.

Une arnaque bien ficelée

Le scénario est rodé. La victime reçoit un appel d’une personne se présentant comme un représentant de la police, gendarmerie ou commissaire de justice. L’escroc explique alors à la victime qu’un tiers utilise frauduleusement sa carte bancaire pour des achats en ligne.

Pour y mettre fin, l’interlocuteur demande une coopération immédiate afin de le «prendre en flagrant délit».

Sous couvert d’urgence, le malfrat exige alors le retrait d’argent au distributeur automatique, suivi de l’achat de coupons Transcash ou de cartes prépayées. Pendant toute la manipulation, la victime est sommée de rester en ligne.

Si des questions sont posées, la victime est encouragée à inventer un prétexte et à mentir, affirmant agir pour un membre de sa famille.

Pris de court et parfois paniquées, plusieurs victimes ont été déclarées. Les premiers signalements ont été enregistrés début décembre dans le sud de l’Aveyron.

À ce stade, les appels identifiés proviennent notamment de ce numéro : 06 76 53 59 32. D’après la gendarmerie, aucune administration de l’État, aucun établissement bancaire ne demandera jamais ce type de démarche par téléphone. Surtout, rien n'empêche les malfaiteurs d'agir hors de ce département, ce type d'arnaque pouvant aisément être portée ailleurs.