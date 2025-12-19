«Attention à l'exploitation émotionnelle» : Loup d'Intermarché, Noël... Les faux sites se multiplient, averti cet expert en cybersécurité

Plusieurs sites frauduleux, à l'apparence plutôt convaincante, commercialisent de fausses peluches du Loup de la publicité d'Intermarché, à des prix attirants et avec des livraisons garanties avant Noël. Un danger que soulève Kaspersky ce vendredi.

C'est devenu la star de ces fêtes de fin d'année, volant même la vedette au Père Noël. Le loup mal-aimé d'Intermarché, devenu végétarien pour s'intégrer à la communauté de la forêt, a séduit la France et à l'international.La publicité comptabilise maintenant plus d'un milliard de vues dans le monde. Petits et grands sont déjà prêts à s'arracher la peluche à l'effigie de l'animal, qui sera commercialisée dès 2026.

Certains, plus impatients que d'autres, guettent tous les sites internets à la recherche de cette perle rare. Et les escrocs l'ont bien compris. Ces derniers surfent sur l'engouement pour arnaquer des familles, en proposant des produits dérivés sur des faux sites.

«L'augmentation du nombre de faux sites web vendant une prétendue peluche officielle du loup mal-aimé illustre la manière dont les cybercriminels exploitent ce type de phénomène qui devient viral et suscite de l'engagement et de l’émotion, en particulier pendant les pics d'achats saisonniers», alerte Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst chez Kaspersky, spécialiste en cybersécurité, ce 19 décembre.

Des sites plutôt convaincants

La supercherie fonctionne bien car les sites sont plutôt convaincants, construits sur des plates-formes comme Shopify, qui permet aux individus et aux entreprises de créer et d'animer leur propre commerce en ligne. Les prix de ces faux produits dérivés sont également très attrayant. Les escrocs utilisent des techniques commerciales de taille, en créant de faux comptes à rebours pour faire croire à une «potentielle pénurie» et en promettant des livraisons avant Noël.

«Les données de Kaspersky révèlent un lien entre ces tactiques d'attaque et des tendances plus larges où les cybercriminels exploitent notamment les frénésies promotionnelles, comme le Single's Day en Chine, pour lancer leurs offensives. Dans ce contexte, début novembre, 146.535 spams ont été détectés, incluant des tentatives de phishing proposant de fausses promotions pour rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux. Parmi les 6,7 millions de tentatives de phishing bloquées, 50,58 % visaient spécifiquement les boutiques en ligne.»

Reconnaître un site frauduleux

Les fraudes sont si populaires qu'Intermarché a notamment dû avertir ses consommateurs. «Notre peluche du loup est très attendue, mais attention aux fraudes !», ont-ils écrit sur les réseaux sociaux. Le site «le-mal-aime.fr» a notamment été épinglé. Celui-ci proposait des peluches à moins de 15 euros et garantissait la livraison avant Noël.

Il existe des techniques toutes simples pour savoir si le site est malveillant. La première chose à faire est de regarder le nom de domaine du site, puis de regarder les logos, les tactiques de mise sous pression comme des alertes de stock limité ou encore les redirections de paiement suspects.

«Pendant les périodes de fêtes, propices à l'exploitation émotionnelle via des narratifs familiers, il est important de privilégier la sécurité et d’effectuer ses achats via les canaux officiels de la marque», rappelle Kaspersky.