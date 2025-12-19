L'usage de l'IA a entraîné autant d'émissions de CO2 que la ville de New York en 2025, selon un rapport

Une étude menée relayée ce mercredi dans la revue spécialisée Patterns a démontré l’impact de l’usage intensif de l’intelligence artificielle (IA) à travers le monde en 2025 sur la pollution via le CO2 et sur les ressources énergétiques comme l’eau et l’électricité.

Un impact énergétique impressionnant. Le chercheur néerlandais Alex de Vries-Gao a compilé dans une étude relayée mercredi dans la revue spécialisée Patterns le coût énergétique et écologique de l’utilisation massive de l’intelligence artificielle (IA) dans le monde cette année.

L’étude a démontré que l'essor de l'IA a entraîné le rejet dans l'atmosphère, en 2025, d'une quantité de dioxyde de carbone équivalente à celle émise par l'ensemble de la ville de New York.

Les données recueillies ont mis en lumière que les émissions estimées de gaz à effet de serre liées à l'utilisation de l'IA représentent désormais plus de 8 % des émissions mondiales du secteur aérien.

765 milliards de litres d’eau utilisés en 2025 par les systèmes d’IA

Autre enseignement de cette étude : l'empreinte carbone des systèmes d'IA en 2025 pourrait atteindre 80 millions de tonnes, tandis que leur consommation d'eau pourrait atteindre 765 milliards de litres. A elle seule, la consommation d'eau des IA était supérieure d'un tiers aux estimations précédentes de la consommation d'eau totale des centres de données.

«Le coût environnemental est considérable en valeur absolue. Actuellement, c'est la société qui supporte ces coûts, et non les entreprises technologiques. La question est : est-ce juste ? Si elles profitent des avantages de cette technologie, pourquoi ne devraient-elles pas en assumer une partie des coûts ?», s’est questionné Alex de Vries-Gao.

Une consommation électrique amenée à plus que doubler d’ici à 2030

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré en début d'année que les centres de données dédiés à l'IA consomment autant d'électricité que les fonderies d'aluminium, grandes consommatrices d'énergie. Cette même source a ajouté que la consommation électrique des centres de données devrait plus que doubler à l'horizon 2030.

«Voilà une preuve supplémentaire que le public paie la facture environnementale des entreprises les plus riches de la planète. Pire encore, il ne s’agit probablement que de la partie émergée de l’iceberg. La frénésie de construction de centres de données, alimentée par l’intelligence artificielle générative, ne fait que commencer», a déclaré Donald Campbell, directeur du plaidoyer au sein l’association britannique à but non lucratif Foxglove, pour The Guardian.

L'AIE a indiqué que les plus grands centres de données axés sur l'IA en construction aujourd'hui consommeront chacun autant d'électricité que 2 millions de ménages. Dans le détail, les États-Unis représenteront la plus grande part de la consommation d'électricité des centres de données (45 %), suivis par la Chine (25 %) et l'Europe (15 %).