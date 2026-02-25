Galaxy S26 : caractéristiques, prix, date de sortie... Tout savoir sur le nouveau smartphone de Samsung

Samsung a dévoilé, ce mercredi 25 février, le Samsung Galaxy S26. Le nouveau venu de la gamme Galaxy du géant sud-coréen mise sur l’intelligence artificielle, mais également sur sa qualité d’image et de vidéo.

Le Samsung Galaxy S26 s’est fait attendre. Habituellement annoncés en janvier, les nouveaux smartphones de Samsung ont été timides en cette année 2026 : après de nombreuses rumeurs tout au long de ces derniers mois, la firme sud-coréenne a officiellement dévoilé son Galaxy S26, ce mercredi 25 février lors de la conférence Galaxy Unpacked, et ce, à quelques jours du Mobile World Congress de Barcelone.

Durant la présentation, en direct depuis la Californie, Samsung a dévoilé les améliorations technologiques et visuelles du Galaxy S26 et de ses deux versions supérieures, les S26 Plus et S26 Ultra.

Une Apparence unifiée

Dans la lignée du Galaxy S25, son héritier possède un design unifié avec des contours arrondis, qu’il s’agisse du S26, du S26 Plus ou du S26 Ultra. Lointaine est l’époque où la version Ultra se démarquait par des formes anguleuses.

En revanche, et comme toujours, la différence se fait ressentir sur la taille des smartphones : les Samsung Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra sont respectivement dotés d’écrans mesurant 6’3, 6’7 et 6’9 pouces.

Idem pour ce qui concerne le poids des smartphones, devenu un véritable argument de vente : si le modèle de base ne pèse que 167g, ses versions supérieures affichent un poids de 190 g pour le S26 Plus, et 214g pour le S26 Ultra.

Les trois modèles ont un design unifié © DV

Pour ce dernier, un effort a été apporté quant à sa finesse par rapport aux versions Ultra de son prédécesseur. En effet, et malgré la présence d'un S Pen, le S26 Ultra possède une épaisseur de 7,9 mm, soit 0,3 mm de moins que le S25 Ultra.

Dotés d’un cadre en Aluminium Armor et de verres Gorilla Glass Armor 2, les smartphones du nouveau venu de la gamme Galaxy disposent de la certification IP68, les rendant étanches à la poussière et à l’eau à plus d’1m de profondeur. Enfin, les smartphones seront disponibles en quatre coloris différents : noir, violet, bleu et blanc.

La fin du smartphone à 128 Go

Au niveau des performances, les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra seront équipés de batteries avec des capacités respectives de 4300 mAh, 4900 mAh et 5000 mAh, tandis que les puces équipant ces smartphones seront les Samsung Exynos 2600 pour le S26 et S26 Plus, et la SnapDragon 8 Elite pour le modèle haut de gamme.

À noter, la disparition de la version 128 Go du smartphone : les seules capacités offertes sont comprises entre 256 et 512 Go pour le S26 et S26 Plus, et entre 256 Go et 1To pour le S26 Ultra.

Cette dernière version à 1 To de capacité sera la seule à bénéficier de 16 Go de RAM, tandis que les différents modèles de la série disposeront de 12 Go de RAM.

L'image au coeur des préoccupations

Longtemps considérés comme les points forts de la marque, la photographie et la vidéo ont été grandement pris en considération dans le développement du S26 et de ses différentes versions.

Comme à son habitude, l’offre de Samsung est similaire entre le modèle de base et le modèle supérieur : les utilisateurs du Galaxy S26 et S26 Plus disposeront d’un capteur photo principal de 50 Mpx, d’un téléobjectif de 10 Mpx avec un zoom optique x3 et d’un Ultra grand angle de 12 Mpx, sans oublier le grand angle de la caméra selfie à 12 Mpx, qui est unique à toute la gamme.

Les différents capteurs photo du Samsung Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra © DV

En revanche, les propriétaires d’un S26 Ultra auront droit à des capteurs plus poussés, captant également plus de lumière grâce à un travail porté sur l’ouverture : le modèle haut de gamme de la série S26 possède un capteur photo principal de 200Mpx, un téléobjectif périscopique de 50Mpx avec un zoom optique x5, un second téléobjectif de 10Mpx avec un zoom optique x3, ainsi qu’un ultra grand angle de 50Mpx.

Pour les amateurs de vidéo, le S26 Ultra prendra notamment en charge le codec AVP, développé par Samsung et conçu pour l’enregistrement et la post-production vidéo de haute qualité de niveau professionnel.

la confidentialité améliorée par l'IA

Sur les innovations techniques et technologiques marquantes, Samsung a évidemment misé sur l’IA, notamment avec le développement de la fonctionnalité «Now Nudge», permettant de simplifier certaines tâches du quotidien depuis son clavier, ou encore le filtrage du démarchage et des arnaques téléphoniques.

À noter également l’introduction de la fonctionnalité «Privacy Display» sur le Galaxy S26 Ultra qui agit comme un filtre de confidentialité numérique : ce dernier, disposant de deux niveaux d’opacité, permet de limiter la visibilité qu’un inconnu peut avoir sur l’écran du téléphone. Plutôt pratique dans les transports en commun.

La fonctionnalité «Privacy Display» au premier niveau © DV

une hausse de prix limitée

Contrairement à son prédécesseur, le prix de lancement du Samsung Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra a légèrement augmenté. Voici les prix de vente des différentes versions du nouveau smartphone de Samsung.

Samsung Galaxy S26

256 Go : 999 euros

512 Go : 1.199 euros

Samsung Galaxy S26 Plus

256 Go : 1.269 euros

512 Go : 1.469 euros

Samsung Galaxy S26 Ultra

256 Go : 1.469 euros

512 Go : 1.669 euros

1 To : 1.969 euros

Date de sortie

Pour l’heure, les nouveaux smartphones de Samsung sont disponibles à la pré-commande dès ce mercredi 25 février, avec un achat en magasin possible dès le 11 mars.