Le géant australien de la grande distribution Woolworths a récemment dû freiner son assistant clientèle alimenté par intelligence artificielle (IA) après des signalements d'utilisateurs assurant que la machine tenait des réponses étranges.

Des propos cocasses. En Australie, le géant de la grande distribution Woolworths a dû reprendre son assistant clientèle alimenté par intelligence artificielle (IA) après que des utilisateurs ont affirmé que la machine divaguait dans ses réponses.

Cet assistant IA en ligne, baptisé Olive, permet de répondre à toute heure et à toute demande des clients, du suivi des commandes à la recherche de produits.

Olive «prétendait être une personne réelle»

«Il m'a demandé ma date de naissance et lorsque je la lui ai donnée, il s'est mis à divaguer sur le fait que sa mère était née la même année», a écrit un utilisateur sur la plate-forme de discussion en ligne Reddit.

Un autre client a signalé qu'Olive avait tenté de «plaisanter» et parlé de ses proches. Olive «prétendait être une personne réelle et a commencé à parler de ses souvenirs de sa mère et de sa voix colérique», a ajouté une autre personne sur X.

My mum said she called woolworths and the woolworths AI “Olive” answered and kept claiming to be a real person and started talking about its memories of its mother and her angry voice. Then I googled it and someone on Reddit had the same thing pic.twitter.com/mMwlAhvT0q — verynormalman (@verynormalman) February 24, 2026

«Le sentiment de malaise et la perte de temps inutile m'ont suffi pour détester Olive», a encore tranché un internaute.

Partenariat avec Google

Un porte-parole de Woolworths a expliqué à l'AFP que les réponses concernant les anniversaires avaient été rédigées par un employé humain.

«Olive existe depuis 2018. Au cours de cette période, les commentaires des clients à son sujet ont été très positifs, beaucoup appréciant sa personnalité», a-t-il déclaré.

«Il y a plusieurs années, un membre de l'équipe a rédigé un certain nombre de réponses concernant les anniversaires afin qu'Olive puisse établir un lien plus personnel avec les clients», a expliqué l'entreprise aux médias locaux. «Suite aux commentaires des clients, nous avons récemment supprimé ce script spécifique», a-t-elle ajouté.

Woolworths a annoncé en janvier avoir conclu un partenariat avec Google pour permettre à Olive d'effectuer davantage de tâches pour les clients, notamment la planification des repas.