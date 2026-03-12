«GhostPairing» : attention, cette technique évolue sur WhatsApp pour mieux aspirer vos données

WhatsApp est une nouvelle fois au cœur de l’actualité en matière de cybersécurité. Selon l’éditeur Avast, une nouvelle arnaque circulerait sur l’application, visant à accéder aux données des utilisateurs, mais aussi à prendre le contrôle de leur compte à leur insu.

Fin 2025, les chercheurs en cybersécurité d’Avast ont mis en lumière une nouvelle arnaque visant les utilisateurs de WhatsApp. Cette nouvelle campagne de GhostPairing comme le décrit l’entreprise, ne repose sur aucun vol de mot de passe, de code d’identifications et sur aucun chiffrement, mais pousse au contraire, l’utilisateur à autoriser lui-même l’accès à son compte.

Tout commence avec la réception d’un message sur WhatsApp, provenant d’un de vos contacts : «Peux-tu voter pour la fille d’un ami dans un concours ?», associé à un lien pour voter. Une fois que la victime clique sur le lien, elle est redirigée vers une fausse page de vote et l’arnaque est en place.

Afin de voter, la victime doit se connecter via une série d’étapes permettant «d’associer l’appareil de l’attaquant à son compte WhatsApp», explique Avast. Une fois cela fait, les arnaqueurs, ont accès à toutes les données WhatsApp de la victime : contacts, messages, photos et vidéos. Pire, il peut utiliser le compte comme s’il s’agissait du sien.

Et pour ne rien aider, même une fois l’application fermée, elle continue de fonctionner comme si de rien n’était, rendant impossible pour l’utilisateur de se rendre compte qu’il a été hacké.

Des arnaques en rafale

En octobre dernier, c’était l’éditeur Kaspersky qui avait publié un avertissement sur son site, alertant sur une nouvelle arnaque qui circulait sur WhatsApp. Une arnaque, pas si différente de celle cité ci-dessus. Tout commençait alors par un message anodin : «Bonjour, ma nièce participe à un concours ! Pouvez-vous voter pour elle ?» Le lien qui l’accompagne renvoie vers un faux site de vote. Ça vous semble familier ?

En cliquant sur «voter», une nouvelle page s’ouvre, demandant à l’utilisateur de s’authentifier avec son numéro de téléphone. En saisissant votre numéro de téléphone sur le faux site, vous transmettez involontairement aux arnaqueurs les informations nécessaires pour tenter une connexion depuis un ordinateur. À ce moment-là, WhatsApp génère un code à huit chiffres, que les fraudeurs récupèrent et intègrent à leur site.

La victime est ensuite invitée à suivre des instructions pour «finaliser son vote». En réalité, l’objectif est de la pousser à ouvrir WhatsApp, à accéder à l’onglet «Appareils connectés» et à saisir ce code. L’escroc obtient alors un accès complet au compte de la victime, à ses conversations, à ses contacts et à l’ensemble de ses données personnelles depuis son ordinateur.

Pour se prémunir de ce genre d’attaque, le plus simple reste d’éviter de cliquer sur les liens qu’on vous envoie et surtout de ne pas partager vos données personnelles, ni s’identifier sur un site, sans être certain de sa sécurité.

Par ailleurs, vous pouvez signaler ce type de fraude : en signalant le message comme tentative de phishing via la plateforme Signal Spam, ou en vous rendant sur le site Cybermalveillance.gouv.fr, qui propose différents moyens de signaler et d’obtenir de l’aide en cas de tentative de phishing.