Pourquoi les ventes de casques et écouteurs filaires sont-elles en plein boom ?

Alors que les prises jack pour les écouteurs filaires ont peu à peu disparu des téléphones, les fabricants font marche arrière, face à la demande des consommateurs. Une tendance en partie due à la meilleure qualité du son, qui pourrait durer.

Un retour en arrière ? Ces dix dernières années, les casques et les écouteurs Bluetooth se sont répandus dans l’utilisation quotidienne. Au point que plusieurs fabricants, à commencer par Apple, ont peu à peu supprimé les prises casques sur leurs produits. Mais les utilisateurs pourraient faire changer la donne, en réclamant de plus en plus d’appareils filaires. Une préférence qui s’explique par une prétendue meilleure qualité de son, mais pas seulement.

La tendance part d’un avis devenu populaire sur Internet, bien que controversé : les appareils filaires auraient un meilleur son que les Bluetooth. Un meilleur son pour le même prix. Une internaute américaine témoigne : «J’ai essayé et je suis conquise. Je trouve ça tout simplement réconfortant».

Un effet de mode ?

Pour Chris Thomas, du site d’évaluation de casques audio SoundGuys, les casques sans fil se sont améliorés ces dernières années, mais les meilleurs modèles viennent de marques pour les spécialistes, alors que les bons casques filaires sont toujours disponibles pour le grand public. De plus, le Bluetooth peut ne pas offrir de performances optimales, si la connexion est mauvaise ou qu’il y a un problème de compatibilité avec l’appareil. «Avec un casque filaire, il suffit de le brancher et ça marche» explique-t-il.

La connectivité peut effectivement représenter une perte de temps qui agace les usagers. Le fait de changer de réseau ne dure que quelques secondes, mais peut gâcher l’ambiance d’une certaine manière. D’autres questions pratiques interviennent également : la batterie qui se décharge, les petits écouteurs qui sont plus faciles à perdre …

Derrière la popularité des appareils filaires, il ne faut pas non plus négliger la notion de mode. En effet, ils sont parfois devenus des accessoires indispensables pour certaines célébrités. Robert Pattinson, Ariana Grande ou Lily-Rose Depp, pour ne citer qu’eux, l’utilisent pour une question de style.

Revenir aux fils s'inscrit également dans la mode du vintage, à l’époque du tout-numérique. Ces dernières années, des technologies obsolètes ont fait leur retour en force : DVDs, cassettes, machines à écrire… Il est devenu tout à fait normal pour un artiste populaire de sortir une édition en vinyle de son nouvel album. En 2021, Adele avait créé une pénurie mondiale de cette matière.

Reste à voir si la tendance des appareils filaires va perdurer dans le temps, ou si la technologie moderne va reprendre ses droits. Pour l’instant, les indicateurs sont à la hausse. Le marché du filaire a grimpé de 3% l’année dernière. Sur les deux premiers mois de 2026, les ventes ont augmenté de 20%.