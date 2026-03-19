Apple : quels sont les réglages de «survie» de l'iPhone ?

Les téléphones Apple peuvent vous sauver la vie, à condition d’activer ces quelques réglages. Ces fonctionnalités permettent aux secours de connaître votre condition médicale et d’agir vite. Voici les paramètres à ne pas négliger afin d’éviter le pire en cas d’accident.

Saviez-vous que votre téléphone pourrait vous sauver la vie ? Si vous utilisez un téléphone de la marque Apple, il est possible d’activer plusieurs réglages dans les paramètres afin de vous assurer une certaine sécurité en cas d’accident. Que ce soit lors d’un accident de voiture, ou bien lors d’un simple malaise vagal, ces fonctionnalités peuvent vous faire gagner un temps précieux et éviter le pire.

Remplir la fiche médicale

Remplir la fiche médicale de l’application Santé permet de faire gagner un temps précieux à ceux qui se trouvent sur les lieux d’un accident. Cela permet d’y renseigner des pathologies éventuelles et/ou des allergies. Cela peut être particulièrement pratique si vous êtes inconscient ou que vous n’êtes pas en mesure de parler.

La fiche médicale s’apparente à une sorte de carnet de santé. Vous pouvez y enregistrer, votre âge, votre poids votre taille ou encore votre groupe sanguin. Mais surtout, vous pouvez noter votre traitement médicamenteux si vous en avez un et renseigner votre condition physique. Les secours seront plus facilement en capacité à vous administrer les bons soins.

Ajouter des contacts d’urgence

Ce paramètre va de pair avec la fiche médicale. Les contacts d’urgence permettent de contacter vos proches, sans avoir besoin de déverrouiller votre iPhone. Vous pouvez leur envoyer un simple «SOS» en un seul geste.

Il est possible d'ajouter de nombreux contacts depuis la fiche médicale ou votre répertoire, tout en spécifiant leur place dans votre cercle proche. Qu’il s’agisse de votre conjoint.e, de vos parents ou de vos amis, les secours pourront facilement prendre contact avec eux.

Partager la position aux contacts d’urgence

L’assistance Apple recommande d’activer le partage de position aux contacts d’urgence. Cela permet à vos proches de facilement vous localiser en cas de problème, et donc d’envoyer les secours sur place directement.

Pour activer cette fonctionnalité, il convient de vous rendre dans les réglages de l’iPhone, puis Confidentialité et sécurité. Ensuite, sélectionnez Services de localisation puis Services système et assurez-vous que les appels d'urgence sont activés.

Activer la Détection des accidents

Si vous avez un iPhone 14, ou un modèle ultérieur, vous devez avoir la Détection des accidents d’activé par défaut. Cela permet d’envoyer un signal d’alarme aux secours automatiquement en cas de choc violent. Notamment lors d’un accident de voiture par exemple. En plus de prévenir les secours, votre téléphone indique la position de votre appareil en fournissant sa latitude et sa longitude. Et ce, que vous ayez activer la géolocalisation ou non.

Si ce paramètre a été désactivé et que vous souhaitez le remettre, il suffit de vous rendre dans les réglages de l’iPhone, d’aller dans Appels d’urgence et d’activer l’option «Appeler après un accident grave». Cette fonctionnalité est aussi d’usage sur les montres Apple Watch.

Ces réglages simples, mais pourtant utiles, permettent de prévenir les secours en un temps record et d'assurer votre sécurité. Un réflexe à ne pas négliger...