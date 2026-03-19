Instagram : pourquoi vos messages privés pourront-ils bientôt être lus par Meta ?

A partir du 8 mai prochain, Meta supprimera le chiffrement de bout en bout sur Instagram. Une décision passée presque sous silence, mais qui pourrait rebattre les cartes de la confidentialité pour des centaines de millions d’utilisateurs.

Un information glissée sans bruit. Le groupe Meta, propriétaire d'Instagram, a décidé que les messages privés échangés sur la plate-forme ne seront plus protégés par le chiffrement de bout en bout.

L’annonce n’a rien d’officiel au sens classique puisqu'elle a été enfouie en catimini dans une page d’aide mise à jour, explique le média américain The Verge.

Pourtant, l’enjeu est massif : à compter du 8 mai 2026, Meta pourra techniquement accéder à l’ensemble des conversations échangées sur Instagram alors que le système du chiffrement garantissait que seuls les interlocuteurs pouvaient lire leurs échanges.

Concrètement, jusqu'ici, les utilisateurs pouvaient activer manuellement cette protection. Désormais, plus aucune option ne sera disponible. Pour continuer à bénéficier de messages chiffrés au sein de l'écosystème Meta, il faudra se tourner vers WhatsApp, auquel le groupe a choisi de ne pas toucher.

La justification officielle de Meta tient en une phrase... Trop peu de personnes activaient le chiffrement. La fonctionnalité disparaît donc faute d'utilisateurs. Mais les analystes, eux, voient d'autres motivations.

Tom Sulston, responsable des politiques chez Digital Rights Watch, pointe notamment une réorientation stratégique. Meta semble vouloir tracer une ligne plus nette entre ses réseaux sociaux et sa messagerie instantanée WhatsApp.

Enjeux commerciaux et pression des autorités

La pression des autorités ne serait pas non plus étrangère à ce revirement. Depuis plusieurs années, le FBI, Interpol ou encore la police fédérale australienne critiquaient le chiffrement, estimant qu'il entravait la lutte contre l'exploitation des enfants en ligne.

La question économique se pose également. En accédant au contenu des messages, Meta ouvre la voie à un ciblage publicitaire plus fin et à l'entraînement de ses modèles d'intelligence artificielle. «La pression commerciale pour le faire est énorme», résume Tom Sulston. «Il semble inévitable qu'ils s'en servent s'ils ne le font pas déjà.»

Pour les défenseurs des libertés numériques, la décision va dans le mauvais sens. «Pourquoi ne pas améliorer le produit plutôt que de continuer à le dégrader ?», résument-ils. Une question qui reste sans réponse du côté de Menlo Park.