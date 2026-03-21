20 ans de Twitter (devenu X) : pourquoi l'oiseau bleu du réseau social s'appelait-il Larry ?

Il y a vingt ans jour pour jour, Internet voyait naître un nouveau réseau social : Twitter, devenu X en 2022. La plate-forme était reconnaissable à son célèbre logo, un oiseau bleu baptisé Larry, un prénom loin d’avoir été choisi au hasard.

«Bonjour, c’est Larry l’oiseau». Le 21 mars 2006, Twitter faisait ses premiers pas dans la «cour» des géants d’Internet. Ce jour-là, à San Francisco, en Californie (Etats-Unis), le célèbre oiseau bleu a pris son envol pour la première fois, avec un «tweet-test». Concrètement, Jack Dorsey, l'un des fondateurs de Twitter et alors webdesigner, avait l’idée de créer un site de communication par textos dont les messages sont limités à 140 caractères, le but étant de pouvoir partager plus rapidement des informations et des moments de vie à son entourage.

Un premier tweet est alors apparu en date du 21 mars 2006 : «Just setting up my twttr». Une phrase qui veut littéralement dire «je suis en train d’installer mon twttr». Il faudra attendre le 13 juillet 2006 pour que le site soit officiellement ouvert au public.

Jack Dorsey was born in 1976 in St. Louis.



At 15 he wrote a dispatch software used by taxi companies for years.



He dropped out of college, moved to California, and by 2006 created Twitter.



His first tweet was simple:



“just setting up my twttr.”



(2/9) pic.twitter.com/Ud0puMQn33 — StarPlatinum (@StarPlatinum_) August 16, 2025

Si aujourd’hui Twitter a profondément changé d’identité, jusqu’à devenir X, notamment après son rachat par Elon Musk, l’oiseau bleu demeure emblématique des débuts des réseaux sociaux. Mais son nom reste, tout de même, peu connu. Car en effet, le célèbre logo avait un prénom : il s’appelait Larry.

L'oiseau bleu de Twitter, tout un symbole

Ce prénom est en réalité loin d’avoir été choisi au hasard. Il n’a d’ailleurs aucun lien avec l’identité du créateur du réseau social Jack Dorsey. Tout simplement, Larry fait référence à un célèbre basketteur américain des Celtics de Boston, Larry Bird, actif dans les années 1980 et 1990 en NBA. Ironie du sort, ou pas d’ailleurs, le nom de famille du basketteur «Bird» signifie «oiseau» en français, soit le logo du réseau social.

Tout simplement, Boston, capitale du Massachusetts, est la ville dont est originaire Biz Stone, l’un des cofondateurs de Twitter, avec Jack Dorsey, Evan Williams et Noah Glass. Il était un grand fan de cette équipe qu’il avait décidé de donner le nom de sa star Larry Bird à son réseau social.

Le nom choisi pour le réseau social reflétait aussi l’idée portée par ses fondateurs : partager des messages courts et rapides. En effet, «Twitter» signifie «gazouiller», en référence au chant des oiseaux. Une image en parfaite cohérence avec «Larry l'oiseau» et avec ce principe de diffusion continue de courts messages, les fameux «tweets».