Addiction aux réseaux sociaux : Instagram et YouTube bientôt condamnés, lors d'un procès historique ?

À Los Angeles, le jugement n'est pas encore tombé. Les jurés vont continuer à délibérer à huit clos lundi pour répondre à la question, Instagram et YouTube savaient-ils que leur plate-forme était dangereuse et addictive pour les enfants ?

C'est un procès historique qui se joue à Los Angeles pour les réseaux sociaux. Instagram et YouTube sont accusés d'avoir agit en pleine conscience concernant l'addiction que provoque leurs plate-formes. Le jury en charge de cette affaire semble se diriger vers un verdict défavorable au moins pour l'un des deux géants.

Les 12 jurés d'un tribunal civil de Los Angeles, qui délibèrent à huis clos depuis le 13 mars, ont posé une question écrite technique à la juge et aux avocats concernant leur délibération sur les éventuels dommages et intérêts à attribuer à la plaignante.

Leur question implique vraisemblablement qu'une majorité d'au moins neuf jurés retient une part de responsabilité des réseaux sociaux dans les effets nocifs de leurs plates-formes, et estiment que la plaignante a démontré un lien avec ses troubles de santé mentale.

Si les jurés estiment en outre que Meta (propriétaire d'Instagram) ou Alphabet (groupe qui détient Google et ses entités) YouTube ont agi avec «malice» ou «dissimulation», une seconde phase de délibérations s'ouvrira pour déterminer le montant de dommages et intérêts «punitifs», plus élevés. Le jury reprendra les délibérations lundi.

un procès qui déterminera d'autres actions possibles

«On ne va pas se mettre à danser dans la rue parce que la question semble favorable», a réagi Mark Lanier, l'avocat principal de la plaignante. «Nous restons prudents et mesurés, mais nous sommes encouragés par le fait qu'il semble que suffisamment de jurés aient tranché les questions de responsabilité pour en être arrivés aux questions de dommages et intérêts», a-t-il ajouté, tout en ouvrant la porte à ce que les jurés «changent d'avis» pendant le week-end.

Le verdict de ces 12 citoyens californiens est très scruté, ce procès étant le premier d'une série destinée à servir d'exemples pour les milliers de familles américaines qui poursuivent TikTok, Snapchat, Instagram ou encore YouTube, accusés d'être responsables d'une épidémie d'addiction aux réseaux sociaux.

YouTube se présente comme la nouvelle télévision familiale

Ces procédures judiciaires ne portent pas sur les contenus publiés sur les plates-formes, immunisées sur ce point par la loi américaine, mais sur la conception même des réseaux sociaux, accusés d'avoir multiplié les fonctionnalités - «like», défilement infini, démarrage automatique, filtres esthétiques - pour retenir les utilisateurs, en premier lieu les mineurs.

Lors de son audition en personne mi-février, Mark Zuckerberg, le patron de Meta et fondateur de Facebook, avait reconnu que son groupe «aurait pu» agir plus tôt pour identifier et exclure les utilisateurs de moins de 13 ans sur Instagram.

YouTube, de son côté, a fait profil bas lors du procès, se présentant comme la nouvelle forme de la télévision familiale, jamais condamnée pour addiction, plutôt que comme un réseau social.