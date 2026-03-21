Comment X aurait été «valorisé artificiellement» par Elon Musk en vue de son introduction en bourse en juin prochain

D'après la justice française, les deux entreprises d'Elon Musk X (ex-Twitter) et X IA auraient été valorisées «artificiellement» avant une probable entrée en bourse en juin prochain. Cette information a été transmise aux autorités américaines.

Les autorités américaines ont reçu un signalement de la justice française autour d'une possible «valorisation artificielle» des sociétés X (ex-Twitter) et X IA d'Elon Musk liée à la polémique de fausses images à caractère sexuel.

En effet, l'IA de X, Grok, a fait couler beaucoup d'encre grâce à sa capacité à générer des deepfakes (montages) à caractère sexuel de n'importe quel personne. Autrement dit, il suffit d'une photo d'un individu à Grok pour qu'elle le dénude de manière artificielle sur demande.

Cette capacité de l'intelligence artificielle a été particulièrement utilisée sur X et a entraîné une large controverse, avant son interdiction.

«La polémique suscitée par les deepfakes à caractère sexuel générés par Grok (IA de X) pourrait avoir été générée à dessein, afin de valoriser artificiellement les sociétés X et X AI», en vue de «l'introduction en bourse prévue en juin 2026 de la nouvelle entité née de la fusion entre Space X et X AI», prévient le parquet de Paris.

Les déboires d'elon musk avec la justice continuent

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk est dans le viseur de la justice française. En effet, les bureaux parisiens du réseau social ont été perquisitionnés le 3 février dernier dans le cadre d'une large enquête autour de la «conformité de la plate-forme X aux lois françaises», avait précisé le parquet de Paris.

L'enquête est plus globale et porte sur des soupçons d'algorithmes biaisés, de complicité de détention d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique, de complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'image de mineurs présentant un caractère pédopornographique, de deepfake à caractère sexuel, ou encore de négationnisme.

Mais la justice française n'est pas la seule à s'intéresser à X et Elon Musk. Le gouvernement allemand a annoncé vouloir criminaliser les deepfakes à caractère sexuel.

Par ailleurs, le jury d'un tribunal californien a jugé Elon Musk coupable de tromperies autour de son rachat de X en 2022. Il a décidé de faire appel.

Introduction en bourse historique de SpaceX ?

Cette possible «valorisation artificielle» aurait pour but d'augmenter la valeur de X IA avant de l'intégrer à une nouvelle entité réunissant aussi SpaceX pour une entrée en bourse spectaculaire.

Si rien n'est pour le moment officiel, Elon Musk avait confirmé, dans un tweet de décembre 2025, les informations de certains médias américains affirmant son projet d'introduire SpaceX en bourse.

SpaceX espérerait obtenir une valorisation de 1.500 milliards de dollars, et compterait lever plus de 30 milliards de dollars, devenant ainsi l'entreprise ayant récolté le plus d'argent lors d'une entrée en bourse.