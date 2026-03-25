Addiction aux réseaux sociaux : Instagram et YouTube condamnés, vers des actions en cascade contre les géants

Un tribunal civil de Los Angeles a condamné Instagram et YouTube à verser au moins 3 millions de dollars à une adolescente américaine, estimant que les deux plate-formes avaient contribué à sa dépression. Une décision inédite qui pourrait ouvrir la voie à une vague de poursuites similaires contre les géants des réseaux sociaux.

Une première judiciaire qui pourrait tout changer. Instagram et YouTube, jugés responsables d’avoir alimenté la dépression d’une adolescente, ont été condamnés, ce mercredi 25 mars, à verser au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante.

Ce verdict rendu à Los Angeles conclut que Meta, la maison mère d’Instagram, et YouTube (Google) ont fait preuve de «négligence» dans la conception de leur réseau social et n'ont pas suffisamment averti les utilisateurs de la dangerosité de leur plateforme pour les mineurs.

Le jury de ce tribunal civil, à l’origine de cette sanction, a également retenu que les deux avaient agi frauduleusement, de façon délibérée, ouvrant la voie à des «dommages punitifs» supplémentaires qui doivent encore être déterminés après la fin de la lecture du verdict. En conséquence, la facture devrait grimper pour les deux géants de la tech, et ne devrait pas se limiter à 3 millions de dollars.

Par ailleurs ce verdict intervient au lendemain de la condamnation inédite de Meta au Nouveau-Mexique, où un autre jury l'a jugé responsable d'avoir délibérément mis en danger des enfants en les exposant à des contenus inappropriés et à des prédateurs sexuels.

Un soulagement pour des milliers de familles

Toutefois ce verdict inédit crée un précédent pour des milliers de plaignants qui accusent les grandes plateformes d’être responsables d’une épidémie d’addiction aux réseaux sociaux.

Le dossier de Kaley GM, la plaignante de 20 ans en question, attribuant ses problèmes de santé mentale à son usage compulsif des réseaux sociaux, a été choisi pour fixer une première référence judiciaire pour des milliers de plaintes de familles et de districts scolaires aux États-Unis.

Cette décision est une «confirmation que ce que nous avons vu, le mal que ça a fait à nos enfants, c'était vrai», confie à l'AFP une agricultrice du Colorado, qui blâme les réseaux sociaux pour le suicide de son adolescente. Cette dernière espère que «ce jugement va rendre le monde plus sûr», a-t-elle ajouté.

TikTok et Snapchat, également concernés par ces poursuites, ont choisi de signer un accord au montant confidentiel avec Kaley G.M. pour s'éviter un procès.

«Les gens doivent se réveiller»

Lors du procès, les avocats de YouTube et d’Instagram ont tenté de convaincre que ces plateformes ne cherchaient plus à maximiser le temps passé par leurs utilisateurs en ligne, contrairement à leurs débuts.

De son côté, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a également regretté à la barre qu’Instagram ait attendu jusqu'en 2022 pour vérifier l'âge de ses utilisateurs. Au-delà des murs du tribunal, son entreprise multiplie les publicités pour vanter les nouveaux comptes pour adolescents, privés par défaut et bloquant les messages provenant des personnes non suivies par les moins de 16 ans.

Mais pour Julianna Arnold, dont la fille Coco est morte à 17 ans à cause d'une overdose de fentanyl fourni par un inconnu sur Instagram, ces efforts de circonstances sonnent creux. «Les gens doivent se réveiller et ne pas être dupes de leur communication. Ils ne font pas du tout assez pour la sécurité des enfants», estime-t-elle

«Cette décision ne va pas tout changer, mais elle nous aide à infléchir l'opinion publique. C'est la seule manière d'avoir l'oreille des législateurs à Washington», insiste-t-elle.

Un peu plus tard dans la soirée, YouTube et Meta, maison-mère d'Instagram, ont annoncé faire appel de cette condamnation.