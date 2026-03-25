Intelligence artificielle : Open AI met fin à Sora, moins d'un an après son lancement

L’éditeur de ChatGPT a annoncé mardi mettre fin à son application mobile Sora, une plate-forme de génération vidéo par IA présentée comme un réseau social. OpenAI opère un virage stratégique en se recentrant sur les offres B2B, sur fond de possible introduction en bourse.

Coup de théâtre dans le monde de l’IA. OpenAI a décidé d’abandonner son application mobile Sora, qui permettait de générer des vidéos à partir de simples instructions écrites, et qui se voulait aussi une plate-forme à dimension sociale.

L’éditeur de ChatGPT assume un recentrage vers les entreprises, en vue d’une éventuelle entrée en Bourse plus tard cette année. «Nous faisons nos adieux à l’application Sora… nous savons que cette nouvelle est décevante. Nous communiquerons prochainement davantage d’informations, notamment sur le calendrier de fermeture de l’application et de l’API, ainsi que sur les moyens de préserver votre travail», a indiqué l’équipe de Sora sur le réseau social X.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

Une API est une interface qui permet à un service d’être utilisé par d’autres logiciels, souvent sans que l’utilisateur s’en rende compte.

Présenté début 2024, Sora avait marqué les esprits avec sa capacité à produire des vidéos d’une qualité proche de celle du cinéma à partir de simples prompts. Son arrivée avait poussé de nombreux acteurs, aux Etats-Unis comme en Chine, à accélérer sur leurs propres modèles de génération vidéo.

Un générateur de vidéos source de tensions

Lancée fin septembre, l’application se voulait un réseau social où seules des vidéos générées par IA pouvaient être publiées. La plate-forme reposait sur le modèle Sora 2, dont elle reprenait le nom. Mais dès ses débuts, elle a été rattrapée par les controverses : utilisation non autorisée de marques, d’images de personnalités ou d’univers graphiques inspirés de dessins animés, de films ou de séries.

En décembre, OpenAI et Disney avaient pourtant annoncé un accord autorisant l’usage des personnages du groupe sur Sora. Un partenariat jugé structurant pour l’écosystème de la création par IA : les utilisateurs devaient pouvoir puiser dans un catalogue de plus de 200 personnages issus des univers Disney, Marvel, Pixar ou Star Wars. Interrogé par Reuters, un porte-parole de Disney a indiqué que le groupe respectait «la décision d’OpenAI de se retirer du secteur de la génération vidéo et de réorienter ses priorités».

Selon le Wall Street Journal, qui a, au départ, révélé l’information, le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé en interne l’arrêt progressif de tous les produits reposant sur les modèles vidéo. Au-delà de l’application grand public, une version destinée aux développeurs sera elle aussi abandonnée, tout comme les fonctionnalités vidéo intégrées à ChatGPT.