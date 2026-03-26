Piratage massif de l’Education nationale : «240.000 agents concernés», compte usurpé... Ce que l’on sait des données piratées

Le 15 mars dernier, des données personnelles de plus de 243.000 agents de l'Éducation nationale ont été piratées. Adresse postale, numéro de téléphone ou encore les noms et prénoms d'une majorité d'enseignants ont fuité.

Des centaines de milliers de données volées. L'Éducation nationale a annoncé le 23 mars dernier la fuite de nombreuses données concernant 243.000 agents dont une majorité d'enseignants. Noms, prénoms, numéros de téléphone, et périodes d'absence ont été dérobés sur «Compas», le logiciel de ressources humaines du ministère lié à la gestion des enseignants du premier et du second degré. L'accès à la plate-forme n'est plus possible.

Les faits se sont déroulés le 15 mars dernier, mais détectés par le centre opérationnel de la sécurité des systèmes d'information seulement quatre jours plus tard. Le pirate aurait utilisé un compte externe usurpé.

Une partie des données a été mise en vente par une entité qui se présente sous le pseudonyme d'«Hexdex».

Un dépôt de plainte est en cours

L'Education nationale a saisi l'Anssi (l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) et un dépôt de plainte doit se faire à Paris.

Des «vérifications sont en cours sur l'ensemble des systèmes d'information du ministère afin de prévenir tout risque de propagation», détaille le ministère.

Dans le même cas, le Secrétariat général de l'Enseignement catholique a aussi subi une attaque informatique dans laquelle plus de 1.500 données se sont évaporées. Le ministère a pourtant précisé que la base de l'Éducation nationale et celle du SGEC sont différentes.