Carrefour inclut ChatGPT dans son application pour faire sa liste de courses, une première en Europe

Carrefour a annoncé jeudi le lancement d'une application avec ChatGPT, permettant de composer des paniers de courses à partir de son offre. Une première pour un distributeur alimentaire européen.

L'enseigne a rejoint le wagon de l'intelligence artificielle. Jeudi, le groupe Carrefour a indiqué lancer une application basée sur ChatGPT permettant de composer des paniers de courses à partir de son offre.

Deuxième distributeur alimentaire en France, la marque apparait désormais sur le catalogue d'applications de l'outil d'IA générative d'OpenAI, aux côtés d'autres acteurs comme Booking ou encore, le mois dernier, le site français Leboncoin.

«toucher les 26 millions d'utilisateurs de ChatGPT en France»

Concrètement, les utilisateurs de ChatGPT, une fois connectés à cette application Carrefour, pourront échanger avec le robot conversationnel «pour obtenir des idées de recettes, vérifier la disponibilité d'un produit en rayon», composer un panier de courses ou encore «choisir un mode de livraison», précise l'enseigne dans un communiqué.

En revanche, la commande devra être finalisée et réglée sur Carrefour.fr, où un compte personnel doit être créé.

Le paiement via ChatGPT n'est pas au programme, OpenAI ayant récemment «abandonné» cette fonctionnalité, a précisé à l'AFP Emmanuel Grenier, directeur commerce en ligne, données et transformation numérique du groupe Carrefour.

Avec ce lancement, le distributeur souhaite «toucher les 26 millions d'utilisateurs de ChatGPT en France et leur proposer une expérience d'achat plus fluide, rapide et personnalisée», assure le groupe.

L'IA est l'un des principaux piliers du plan stratégique dévoilé en février par le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui vise 25 % de parts de marché en France en 2030, contre 22 % actuellement selon Kantar Worldpanel.