«Sommet de l'IA» : Mistral souffle sur les braises de la tech française pour raviver le secteur

Le temps d’une journée, la start-up française Mistral, fleuron de l’intelligence artificielle tricolore, investit le Carrousel du Louvre, à Paris, pour un sommet. Un événement aux enjeux multiples alors que la concurrence se fait de plus en plus rude.

Conférences, ateliers, l’ambiance sera studieuse et ambitieuse au Carrousel du Louvre ce jeudi. Face aux annonces d’OpenAI et autres Anthropic, Mistral AI organise ce jeudi son sommet baptisé «AI Now Summit».

L’entreprise française spécialisée dans l’intelligence artificielle guidera les acteurs de différents secteurs dans leur transformation vers l’IA. Une séquence à la fois technique mais aussi pédagogique.

Face à des patrons de grandes entreprises, comme TotalEnergies, Mistral AI en profitera pour faire une annonce, encore tenue secrète. En 2026, l’entreprise a pris un virage ambitieux d’un point de vue économique.

En février dernier, devant la commission d’enquête sur la souveraineté numérique, elle a annoncé un investissement de 1,2 milliard d’euros pour se doter de centres de données en Suède. Elle a aussi finalisé un emprunt de 830 millions d’euros de dollars pour financer l’exploitation de son premier centre de données en France.