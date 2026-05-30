Attention à ces données qui se cachent derrière vos photos

Les services de géolocalisation de nos photos présentent un inconvénient pour le tourisme de masse. Certains lieux sont rapidement victimes de leur succès à cause des réseaux sociaux. La géolocalisation peut aussi se cacher dans les photos prises au quotidien avec son smartphone.

Une simple photo peut donner de précieuses informations aux cybercriminels et même inciter les foules à suivre vos pas. Il est difficile de s'empêcher de partager en story le bon petit restaurant atypique de nos voyages ou de poster notre plus belle photo de vacances sur Facebook. Ces photos peuvent générer des milliers de vues et populariser très vite certaines destinations.

la géolocalisation provoque du surtourisme

Les dangers du surtourisme sont déjà présents dans un grand nombre de destinations et la géolocalisation y contribue. C'est le cas de la «Caraïbe de Bavière» qui a vu sa fréquentation augmentée en peu de temps pendant l'été 2025. Les infrastructures n'étant pas adaptées à recevoir un nombre massif de voyageurs, les embouteillages et les incivilités se sont multipliés, comme cela a pu être le cas à Annecy, surnommée la Venise des Alpes.

Et quand vous n'êtes pas en vacances, saviez-vous qu'en prenant une photo avec votre téléphone, votre position est automatiquement enregistrée ?

Le risque de la fuite de données

Les métadonnées EXIF, selon Adobe, sont des données automatiquement rattachées aux photos prises avec un smartphone. Elles contiennent les réglages basiques de votre caméra comme la vitesse d'obturation ou les ISO. Surtout, elle présentent la date et l'heure à laquelle vous avez pris votre photo, et la localisation. Pour les utilisateurs Apple, un simple swipe vers le haut vous permet de consulter ces données en visualisant vos photos. Si vous prenez une photo de votre chat dans votre salon par exemple, votre localisation sera liée à cette photo. Il faut donc resté vigilant, puisqu'un geste qui paraît anodin pourrait donner de précieuses informations à un hacker.

Lorsque vous publiez une image ou une vidéo sur vos réseaux sociaux, les plates-formes comme Facebook, Instagram ou X suppriment ces données pour des raisons de confidentialité. Mais lorsque vous partagez ces photos sur des plates-formes de stockage, sur Google Photos ou Dropbox par exemple, ces données sont conservées. Chaque service, selon le média spécialisé Technomind, va plus ou moins sécuriser ces données.

comment se protéger

Il est tout à fait possible de désactiver la localisation des photos directement depuis vos réglages. Sur iOS, il suffit de désactiver les services de localisation dans le menu Confidentialité. Sur Android, ce réglage dépendra de votre modèle de téléphone. La plupart du temps, cette option peut être désactivée depuis les paramètres de l'application photo.