Google : l'amende record de 4,1 milliards d'euros définitivement confirmée

La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé, ce jeudi, l'amende record de 4,1 milliards d'euros infligée à Google en 2018 pour abus de position dominante lié à Android.

Nouveau revers judiciaire pour Google. La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté, ce jeudi, le recours du géant américain contre l'amende record de 4,1 milliards d'euros infligée par Bruxelles en 2018 pour abus de position dominante dans l'écosystème des téléphones mobiles.

«Le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet (...) est rejeté, confirmant ainsi la sanction infligée pour l'abus de position dominante de Google Search dans le cadre du système d'exploitation Android», a indiqué la juridiction, basée à Luxembourg, dans un communiqué.

«Ce jugement ne tient pas compte des investissements considérables que nous avons réalisés pour garantir qu'Android reste ouvert, inter-opérable et gratuit. Quoi qu'il en soit, nous avons adapté nos accords pour nous conformer à la décision initiale de 2018, et nous restons déterminés à poursuivre l'innovation et l'ouverture au bénéfice de nos utilisateurs, partenaires et développeurs», a déclaré à l'AFP un porte-parole de Google.

Le groupe de Mountain View, en Californie, avait fait appel devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de faire annuler cette sanction financière prononcée en 2018.

Dans une décision rendue en première instance en septembre 2022, le Tribunal de l'Union européenne avait déjà validé cette amende, la plus élevée jamais infligée par la Commission européenne. Son montant, fixé à l'origine à 4,3 milliards d'euros, avait toutefois été ramené à 4,1 milliards d'euros.

La Cour, plus haute juridiction de l'UE, a finalement rejeté l'ensemble des arguments avancés par le géant technologique américain, qu'ils portent sur le fond de l'affaire ou sur le respect des procédures.

Les raisons de la sanction

La Commission avait imposé cette amende à Google après avoir conclu que le groupe avait forcé des fabricants de téléphones et de tablettes utilisant son système d'exploitation Android à pré-installer son moteur de recherche, Google Search, et son navigateur Chrome, dans le but d'éliminer des services concurrents.

L'entreprise était ainsi jugée coupable d'avoir abusé de la force de frappe de son système Android, qui équipe toujours près de 70% des appareils mobiles dans le monde, une part de marché écrasante, selon les derniers chiffres du cabinet spécialisé StatCounter.

Le groupe de Mountain View (Californie) avait de son côté plaidé que l'UE avait ignoré à tort son grand concurrent Apple, qui privilégie sur ses iPhone ses propres services, comme le navigateur Safari. La marque à la pomme domine le marché des smartphones aux États-Unis.

Google avait également fait valoir que le téléchargement d'applications concurrentes était accessible d'un simple clic et que les clients n'étaient en aucun cas contraints d'utiliser ses produits sur Android.

Mais la Cour de Luxembourg a suivi l'opinion de l'avocate générale Juliane Kokott. Celle-ci avait recommandé en juin 2025 à la Cour, plus haute instance de la justice de l'UE, de rejeter l'appel de Google, jugeant ses arguments infondés.

Google occupait «une position dominante sur plusieurs marchés de l'écosystème Android» et bénéficiait ainsi «d'effets de réseau qui lui permettaient de faire en sorte que les utilisateurs recourent à [son moteur de recherche] Google Search», avait-elle relevé.

«Aucun concurrent hypothétique supposé aussi efficace n'aurait pu se trouver dans une telle situation», avait-elle ajouté. Ce dossier emblématique était l'un des principaux contentieux entre Google et l'Europe.

En septembre dernier, la Commission lui a infligé une amende de près de trois milliards d'euros, pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne.

Bruxelles a en outre ouvert en janvier deux nouveaux fronts concernant la concurrence sur Android et dans la recherche.

L'exécutif européen veut forcer Google à renforcer l'accès de son système d'exploitation pour appareils mobiles aux assistants d'intelligence artificielle concurrents de son propre service, Gemini. Parallèlement, elle veut obliger Google à partager les données de son moteur de recherche Google Search avec ses rivaux.

Le groupe s'oppose fermement à ces procédures, et a prévenu que de telles mesures saperaient la sécurité de ses systèmes et la protection des données, au détriment des utilisateurs.