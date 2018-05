Oldelaf investit le Trianon

Monté pour la première fois sur scène il y a vingt-cinq ans, Oldelaf vit de multiples aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles, discographiques … mais dont le fil rouge est et restera la chanson.

Des milliers de concerts à travers la France - avec ces dernières années, deux Olympias et un Zénith parisien à son actif - ont fait de cet artiste infatigable un chanteur au public large et varié, amoureux des (bons) mots, et fidèle en toutes occasions.

Oldelaf revient sur scène au Trianon à Paris le 16 mai avec «Goliath», son huitième album. Toujours entre tendresse et humour il y parle d'amour, de tolérance, de désir, d'absurdité... bref, de lui et de nous !