Description

Ce documentaire en deux épisodes, raconté par les voix de Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas, utilise uniquement des images d’archives colorisées pour faire revivre le Débarquement du 6 juin 1944, moment clé qui lance la libération de la France après cinq années d’occupation allemande. De la Normandie jusqu’à la Libération de Paris, il retrace cent jours décisifs à travers le regard des soldats et des civils, français, alliés et allemands. L’histoire est racontée simplement, avec les mots des témoins de l’époque, qu’ils soient anonymes ou grandes figures comme De Gaulle, Churchill ou Eisenhower, pour offrir un récit humain, émouvant et accessible à tous.