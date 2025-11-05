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Pierre de Vilno reçoit les acteurs de l'info du jour, nos experts et nos journalistes dans #MidiNews
Eliot Deval et ses invités débattent des grands thèmes de l'actualité dans #HDProsWE à 9h le samedi et le dimanche
Michel Onfray passe en revue l’actualité de la semaine dans #FaceAMichelOnfray. Présenté par Laurence Ferrari.
Quelques jours après le décès de Bernadette Chirac, Nicolas Sarkozy rend hommage à l'ancienne Première dame, dans une interview évènement vendredi 12 juin.
Ce documentaire en deux épisodes, raconté par les voix de Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas, utilise uniquement des images d’archives colorisées pour faire revivre le Débarquement du 6 juin 1944, moment clé qui lance la libération de la France après cinq années d’occupation allemande. De la Normandie jusqu’à la Libération de Paris, il retrace cent jours décisifs à travers le regard des soldats et des civils, français, alliés et allemands. L’histoire est racontée simplement, avec les mots des témoins de l’époque, qu’ils soient anonymes ou grandes figures comme De Gaulle, Churchill ou Eisenhower, pour offrir un récit humain, émouvant et accessible à tous.
Les invités d’Elodie Huchard débattent de tous les thèmes qui font la une de l'actualité dans #120MinutesInfoWE, tous samedis à 15h
Depuis plus d’une décennie, les campements de migrants se multiplient sur l’ensemble du territoire français. Des grandes métropoles aux villes moyennes, ces installations précaires soulèvent de nombreuses interrogations et cristallisent les tensions : insécurité, trafics, réseaux de passeurs, rivalités communautaires ou encore prise en charge des mineurs isolés. Entre témoignages exclusifs, données chiffrées et investigations, «Camps de migrants : la France bidonville» propose un éclairage sur l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés de nombreux territoires français.
Chaque dimanche, Pierre de Vilno reçoit un invité politique dans #LeGrandRDV, en partenariat avec Europe 1 et Les Echos.
CNEWS reçoit tous les matins un invité politique dans #LaMatinale, en partenariat avec Europe 1.
Philippe de Villiers passe en revue l'actualité de la semaine dans #FaceAPhilippedeVilliers.