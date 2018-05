Childish Gambino politise (encore plus) son discours avec «This Is America»

Un homme s'assoit à une chaise et commence à jouer quelques notes sur sa guitare. L'air est festif. Apparaît alors Childish Gambino, torse-nu, qui se déhanche avec grâce et classe. La caméra zoome sur lui puis s'éloigne lentement. Le guitariste a laissé place à un homme cagoulé. Le chanteur sort, avec nonchalance, un pistolet de sa poche puis abat ce condamné à mort. Le coup de feu, comme un chef d'orchestre invisible, fait changer le rythme de la chanson qui devient plus sombre. «C'est ça l'Amérique», se met alors à scander Donald Grover, tout en rangeant avec soin le pistolet dans un mouchoir rouge.

Tout cela se passe en moins d'une minute. En moins d'une minute, le rappeur californien véhicule une multitude d'émotions entre la joie, la peur et le dégoût. Il dérange. Mais avec classe. Après avoir abattu l'homme, l'artiste se met alors à danser en grimacant de manière inquiétante, rappelant des peintures et photographies issues de la période de discrimination envers les noirs appelée «Jim Crow», aux Etats-Unis.

Shook by how fast I caught this reference. I haven’t seen a Jim Crow picture in years. Donald Glover did not come to play with y’all today. #ThisIsAmerica pic.twitter.com/5Xq4tLSJ7P

— Nichia (@nicky_furiosa) 6 mai 2018