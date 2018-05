Quel pays a le plus remporté l’Eurovision ?

L’Eurovision, concours de chant européen créé en 1956, célèbre cette année sa 60e édition. Après tant d’années d’existence, retour sur les nations ayant le plus souvent remporté le titre.

En soixante éditions, l’Eurovision, qui se déroule ce samedi soir à Lisbonne, au Portugal, a consacré vingt-sept nations. Si des pays comme la Belgique, la Grèce, la Finlande ou le Portugal l'année dernière n’ont remporté qu’une seule fois le concours, d’autres se sont montrés plus brillants. Et à ce petit jeu, c’est l’Irlande qui tient la corde.

Avec sept victoires, le pays au trèfle est seul au sommet. Il est également parvenu à remporter le concours trois années de suite en 1992, 1993 et 1994. Le quintuplé était tout proche, la nation ayant été victorieuse en 1996, son dernier triomphe en date. Ses autres titres datent de 1970, 1980 et 1987. 2015 ne sera toutefois pas l'année de son huitième sacre, l'Irlande ayant été éliminée en demi-finale.

Une deuxième place convoitée

Si la France n’a plus remporté le concours depuis 1977 («L’Oiseau et l’Enfant» de Marie Myriam), elle trône à la deuxième place du classement avec cinq couronnes. Ses autres titres ont été glanés en 1958, 1960, 1962 et 1969. Ce statut de dauphin, elle le doit en partie à son statut de créateur de l’évènement. Car aux origines de l’Eurovision, seules sept nations concouraient (contre 26 aujourd’hui). D'autres pays sont venus se greffer au concours au fur et à mesure.

La France n’est pourtant pas seule sur la deuxième marche. Elle est accompagnée du Luxembourg, du Royaume-Uni et de la Suède. Cette dernière a d’ailleurs présenté en 1974 le groupe ABBA qui avait interprété leur hit «Waterloo». Le Luxembourg doit de son côté l’une de ses victoires à la Française France Gall avec «Poupée de cire, poupée de son» en 1965.