Star Wars 8 : les théories les plus folles sur les personnages

Alors que l'épisode 7 de Star Wars, «Le réveil de la Force» a battu tous les records et que le huitième est sorti le mercredi 13 décembre, voici quelques-unes des théories qui circulent.

De qui Rey est-elle la fille ?

C'est LA question qui se pose après avoir visionné le film : quelle est la filiation de Rey, héroïne principale du film - interprétée par Daisy Ridley - et future (sans doute très puissante) jedi ? Sur ce point, deux grandes théories s'opposent.

Selon la première, la jeune femme serait la soeur de Ben Solo, alias Kylo Ren. Ce lien de parenté expliquerait pourquoi Kylo Ren et Rey semblent avoir un lien si fort, le premier déclenchant par exemple les pouvoirs psychiques de la seconde en sondant son esprit. A cela s'ajoute l'étrange relation qu'elle entretient avec Han Solo. Ils finissent réciproquement leurs phrases, et il lui propose un travail sur le Faucon Millenium après qu'elle lui a dit son nom. Cette thèse pourrait expliquer également l'énigmatique "May the Force be with you" lancée par Leïa à Rey vers la fin du film, quand cette dernière part retrouver Luke.

Par ailleurs, lors de sa jeunesse, Kylo Ren a montré de fortes prédispositions pour la Force, ce qui a conduit Han et Leïa à le confier à Luke pour le former. Mais lorsque le jeune homme s'est tourné vers le Côté Obscur, ses parents et son oncle pourraient avoir décidé de cacher sa soeur sur une planète désertique (Jakku), afin qu'elle ne soit pas affectée par l'influence négative de son - possible - frère.

Cela rappellerait ainsi l'histoire de Luke Skywalker, qui avait été envoyé sur Tatooine pour échapper aux griffes de son père, Dark Vador. Cette théorie serait étayée par une autre possibilité. Au début de l'épisode 7, le vieil homme qui transmet la carte au pilote Poe Dameron pour trouver Luke, au début du film, aurait été présent sur cette planète pour garder un oeil sur Rey. Il jouerait ainsi le même rôle que feu Obi Wan Kenobi pour le jeune Luke sur Tatooine, dans l'épisode 4.

La seconde théorie, qui veut que Rey soit la fille de Luke Skywalker, est étayée par deux facteurs. Premièrement, seules deux personnes ont jusqu'ici réussi à piloter aussi bien et intuitivement que la jeune Rey : Luke et son père Anakin. Dans "Le réveil de la Force", Rey prend en effet les manettes de "l'épave" qu'est le Faucon Millenium comme si elle l'avait toujours pilotée.

Par ailleurs, contrairement à Han Solo et Finn qui le manient dans l'épisode 7, toucher le sabre laser de Luke provoque une étrange réaction chez Rey. Cette vision n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de Luke lui-même lors de son entraînement, quand il est confronté à Dark Vador dans une grotte. De plus, avant d'atterrir entre les mains de Luke, le sabre appartenait à Anakin, qui pourrait ainsi être le grand-père de Rey. La Force est grande dans la famille Skywalker...

Rey semble également avoir le tempérament impulsif de ses deux - possibles - illustres aînés, qui n'hésitaient pas à foncer tête baissée vers le danger. Qui plus est, son potentiel immense découlerait directement des deux plus puissants jedi à avoir arpenté la Galaxie.

Mais se poserait alors la question de l'identité de la mère de Rey. En effet, si Anakin n'a pas eu de père et serait un pur "enfant de la Force", cette hypothèse n'est évidemment pas possible dans le cas où Luke serait le père de Rey. Le mystère reste donc entier sur sa mère : était-elle une jedi encore inconnue qui aurait échappé au fameux ordre 66 ? Est-ce la personne qui a déposé Rey sur Jakku ?

Par ailleurs, le code des jedi leur interdit d'avoir des relations amoureuses, de se marier, et a fortiori d'avoir des enfants. Cet attachement relationnel menace en effet de brouiller leur jugement, de les distraire de l'action présente, et surtout de faire naître chez eux la passion, la jalousie, la peur ou la colère. Des sentiments ennemis des chevaliers du Bien, car ils sont susceptibles de les mener vers l'obscurité... Si Anakin Skywalker a enfreint ces règles avec Padmé Amidala, est-ce que cela signifierait que Luke les aurait brisées aussi en engendrant Rey ? Il se pourrait alors que le dernier Maître Jedi ait suivi le chemin de son défunt père, rejoignant lui aussi la lune noire de l'Empire du Côté Obscur.

Qui est Snoke ?

Apparu en tant qu'hologramme géant, le leader suprême du Premier Ordre, Snoke, est le maître de Kylo Ren (les Sith vont toujours par deux : le maître et l'apprenti). S'il semble être le grand méchant de cette nouvelle trilogie, sa véritable personnalité n'est pas révélée dans l'épisode 7. Mais certains pensent que derrière cette projection, il pourrait s'agir de... Jar Jar Binks. Des adeptes du Gungan le plus maladroit de la galaxie considèrent en effet que c'est lui qui tire les ficelles du Côté Obscur de la Force.

Plus sérieusement, de nombreuses rumeurs indiquent que Snoke est en réalité Dark Plagueis, le maître de Dark Sidious, plus connu sous le nom d'empereur Palpatine. C'est d'ailleurs la renommée de Dark Plagueis "le sage" qui a fait basculer Anakin Skywalker du Côté Obscur. Dans l'épisode 3, Palpatine le décrit ainsi comme ayant "une maîtrise totale de la Force", et "capable de résister à la mort".

Le détail particulièrement troublant dans cette thèse concerne la musique, un élément clé de l'oeuvre de George Lucas. Malgré les dix années d'écart entre les épisodes 3 et 7, le thème musical est en effet similaire aux moments où le futur Empereur fait ces révélations à Anakin dans "La revanche des Sith" et quand Snoke fait son apparition dans "Le réveil de la Force".

Par ailleurs, il se murmure que c'est Luke qui aurait infligé les horribles cicatrices qui défigurent Snoke, au cours d'un duel au sabre laser. La rancoeur de ce dernier pourrait expliquer la chasse lancée contre le maître jedi, sans s'être préoccupé jusque là du pouvoir (en sommeil, il est vrai) de Rey.

Quelle est la véritable mission de Kylo Ren ?

Présenté comme le grand méchant de la nouvelle trilogie, Kylo Ren se révèle en réalité bien plus fragile une fois l’épisode 7 visionné. Tiraillé entre les côtés lumineux et obscurs, le fils de Han Solo et de Leia n’est en réalité qu’un méchant en devenir et en proie au doute. Bien plus jeune que Dark Vador, il n’est pas encore tombé clairement dans le versant obscur. Et s’il finit par tuer son père (est-il vraiment mort ? aucun plan du film ne montre que Han Solo a vraiment été transpercé), Kylo pourrait bien être… un agent double, chargé de s’infiltrer au cœur du Premier Ordre. Voire de le détruire seul pour sa propre cause.

Cette théorie a ainsi été soulevée sur le forum Reddit, dans un message intitulé "I will finish what you started" ("Je vais finir ce que vous avez commencé"). Une phrase ambiguë que Kylo Ren prononce face au crâne de Dark Vador. Si l’on peut croire a priori qu’il fait référence à l’éradication de l’ordre Jedi, on peut aussi penser, selon l’auteur de cette tribune, qu’il a appris que Vador s'est repenti avant de mourir dans les bras de Luke, dans l’épisode 6. Luke, dont on sait qu’il a entraîné et formé Kylo avant que celui-ci ne décide de fuguer pour une raison encore inconnue.

S’il s’avère être un agent rebelle, Kylo Ren pourrait toutefois avoir décidé d’entrer délibérément au sein du Premier Ordre afin d’approcher au plus près Snoke, le leader suprême, et de le tuer. Son but serait alors de rétablir l’équilibre de la Force, comme son grand-père, Anakin, avait tenté de le faire, en vain. Toutefois, le côté Obscur aurait pu le corrompre assez pour qu’il bascule totalement sous la coupe de Snoke. Celui-ci lui avait ainsi demandé de commettre un acte fort pour prouver sa valeur au sein de l’ordre. La scène de la mise à mort de son père se solde d’ailleurs par un ordre de Snoke, qui réclame qu’on lui amène Kylo Ren afin de finir sa formation.

Autre interrogation autour du jeune homme : qui sont les chevaliers de Ren ? Considéré comme leur leader, Kylo aurait ainsi six autres acolytes. Avec leur œil de passionnés, les fans ont ainsi repéré une image durant la vision que Rey a lorsqu’elle trouve le sabre laser de Luke. Kylo y apparaît brièvement avec six autres personnages inquiétants.

Pourquoi R2-D2 se réveille-t-il soudain ?

Présent dans chacun des épisodes de Star Wars – et à chaque fois dans un rôle-clé – R2-D2 tarde à apparaître dans le dernier volet de la saga. Une absence en partie compensée par le petit droïde BB-8, qui reprend le peps et la manière de communiquer de l'accolyte de C-3PO. Dans le film, R2-D2 reste longtemps en mode veille, attendant le retour de Luke Skywalker. Le robot se réactive toutefois à la fin du film pour compléter la carte partielle de BB-8, révélant ainsi l'endroit où s'est reclus le dernier jedi.

Plusieurs hypothèses expliqueraient pourquoi le droïde choisit ce moment pour se réveiller, sans Luke. Selon J.J. Abrams lui-même, BB-8 lui aurait affirmé, en langage robot, qu'il était en possession d'un morceau de carte et qu'il avait besoin d'aide. Un message que R2-D2 aurait entendu malgré son état de veille. Néanmoins, le droïde attend la destruction de la base-planète Starkiller avant d'aider les rebelles. On peut penser qu'il a patienté par principe de précaution, en voulant empêcher que le Premier Ordre ne mette la main dessus si l'offensive lancée par Leia échouait. Une directive que pourrait avoir donné Luke Skywalker lui-même. On voit d'ailleurs la main robotisée de ce dernier posée sur R2-D2 dans les visions de Rey, lorsqu'elle touche le sabre laser du Jedi pour la première fois.

Certains vont encore plus (trop ?) loin, en reprenant la théorie selon laquelle R2-D2 et Chewbacca (présent depuis l'Episode III) formeraient un duo d'agents secrets rebelles depuis la première trilogie. Le Wookie aurait alors joué un rôle dans le réveil du robot et la divulgation de ses précieuses informations.