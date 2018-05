Un train totalement aux couleurs d’Hello Kitty bientôt lancé au Japon

Un voyage kawaii. C’est ce que promet le futur train Hello Kitty, qui sera mis en service le 30 juin prochain au Japon.

Exploité par la compagnie West Japan Railway Co., le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, Hello Kitty assurera les liaisons quotidiennes entre la gare de Shin-Osaka (préfecture d’Osaka) et la gare d’Hakata (préfecture de Fukuoka).

Thème Hello Kitty oblige, le train rose sera entièrement décoré à l’image du petit chaton bien connu. Rubans rose, appuie-tête à l’effigie d’Hello Kitty, nœuds… rien n’a été laissé au hasard. Les voyageurs auront même l’occasion de poser pour un selfie avec une réplique grandeur du personnage kawaii.

Créé dans les années 70’ au Japon par la compagnie Sanrio, Hello Kitty est désormais connu dans le monde entier. Une popularité notamment alimentée par les milliers d’objets dérivés créés à l’effigie du mignon personnage.