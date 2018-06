Les 5 plus belles piscines en plein air à Paris

Avec l’arrivée progressive des beaux jours, les Parisiens se mettent en quête de bassins à ciel ouvert, pour se rafraîchir tout en profitant du soleil.

La rédaction de CNEWS Matin a sélectionné cinq piscines où buller durant ses jours de congés.

Le bassin de La villette

Un plongeon dans la Seine. Le site de baignade urbaine de la Villette est de retour pour l'été 2018. Située quai de la Loire, en aval de la passerelle de la Moselle, cette zone de baignade est composée de trois bassins de différentes profondeurs - un bassin ludique pour les enfants, un petit bain d'une profondeur de 40 cm, et un grand bain - pour le plus grand plaisir de toute la famille.

Et si certains sont réticents à l’idée de nager dans un canal, pas de panique, l'eau du canal de l'Ourcq est surveillée depuis plusieurs années et présente une qualité bactériologique suffisante pour permettre de s'y baigner. Gratuite et sécurisé par des maitres-nageurs, c’est le lieu de baignage de l’été.

Pour le confort et l'hygiène, des cabines, des douches, des sanitaires et des chaises longues sont installées à proximité.

Bassin de La Villette, quai de la Seine, Quai de la Seine (19e).

La piscine Roger le Gall

Si vous rêvez de vacances tropicales sans pour autant avoir la possibilité de quitter la capitale, la piscine Roger le Gall devrait vous charmer. Chaque été, son grand bassin de 50m se découvre et son solarium près des arbres permet de bronzer tout en profitant d’un accès WiFi !

Lieu : 34 boulevard Carnot, 75012 Paris

La piscine de la Butte aux Cailles

Située dans un petit hameau en plein cœur de Paris, la piscine de la Butte aux Cailles possède deux bassins extérieurs et un solarium. Avec ses arches en béton et son carrelage style «métro», cet établissement balnéaire est classé «Monument Historique».

Lieu : 5 place Place Verlaine, 75013 Paris

La piscine Joséphine Baker

Son bassin «à débordement» vous donnera l’illusion de nager dans la Seine. Sur le toit de cette piscine mythique, qui est ouvert lorsque la météo le permet, jusqu’à 300 personnes peuvent être accueillies. Depuis les chaises longues, vous pourrez profiter de la vue inégalable qu’offre le parc de Bercy. Et entre deux longueurs, le solarium vous permettra d’entretenir votre bronzage.

Lieu : Quai François Mauriac, 75013 Paris

La piscine Molitor

Classée comme «Monument Historique», la piscine Molitor propose un cadre digne de ce nom, avec ses deux bassins et son style Art déco. Attention cependant, y barboter à un coût qui n’est pas des moindres : 250 euros. Pour cette somme, vous aurez le droit de nager dans une eau chauffée à 28 degrés et de profiter d’une heure de soin au SPA.

Lieu : 8 Avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris

La piscine Hébert

Avec son toit ouvrant et sa façade entièrement vitrée, la piscine Hébert est un secret bien gardé dans le 18e arrondissement. Située à proximité du métro Marx Dormoy et d’un square boisé de 1.980 mètres carrés, la piscine offre aux nageurs une eau de source naturellement chaude.

Lieu : 2 rue des Fillettes, 75018 Paris