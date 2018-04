De la neige en Normandie à la veille du 1er mai

La faute au retour du froid, engendrant des températures très basses pour la saison. Un phénomène très rare à la veille du 1er mai.

Résultat : des photos et des vidéos surprenantes ont inondé les réseaux sociaux, en plus des réactions tantôt amusées, tantôt énervées des internautes face à la situation.

On est le 30 Avril, et il neige chez moi en Normandie. Il y a 10 jours on tapait des records de chaleur... C’est normal ça ? Quelqu’un a commencé une partie de Jumanji et ça tourne mal je crois... pic.twitter.com/aMDUmTPSh2

— Aïdo (@Aido_Tweet) 30 avril 2018