Un pitbull s'attaque à un bébé et un enfant sur une plage de Marseille

Alors qu'ils étaient en train de jouer avec leur parents sur l'une des plages du Prado (Marseille), un bébé de 5 mois et un enfant d'1 an et demi ont été attaqués par un pitbull mardi soir.

C'est la plus âgée des deux victimes qui a été la plus gravement touchée. Mordu au visage, le jeune enfant a dû être conduit en urgence à l'hôpital où il devrait prochainement faire l'objet d'une intervention chirurgicale.

On ignore encore dans quelles circonstances le pitbull, classé parmi les chiens les plus dangereux et devant, de fait, être muselé et tenu en laisse, a pu attaquer ses deux petites victimes.

Toujours est-il que le chien auteur de l'attaque ainsi que deux autres chiens ont été saisis et placés à la SPA. Par ailleurs, trois personnes ont été interpellées, dont le propriétaire du pitbull.