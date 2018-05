Attaque au couteau à Paris : Daech a revendiqué l'attaque

Un individu, armé d'un couteau, s'en est pris à cinq personnes ce samedi soir, dans le quartier de l'Opéra, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Il a été tué par la police et le parquet antiterroriste a été saisi.

Au moins l'une des victimes est décédée des suites de ses blessures, rue Monsigny, peu avant 21h, selon Pierre Gaudin, directeur de cabinet de la préfecture de police. Il s'agit d'un jeune homme de 29 ans, selon les informations de CNews.

Agression dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau, agresseur maîtrisé par les services de police. Plus d’informations à suivre — Préfecture de police (@prefpolice) 12 mai 2018

Quatre autres ont été blessées indique l'AFP, qui cite une source policière, et faisait plus tôt état de huit blessés. Deux d'entre elles ont été transportées en «urgence absolue» à l'hôpital, et les deux autres en «urgence relative», selon la même source. L’auteur des coups de couteau a été abattu par la police. Selon le Parisien, qui cite une source policière, il aurait crié «Tuez moi ou je vous tue ».

Sur Twitter, plusieurs personnalités politiques, dont le président français, Emmanuel Macron, ont réagi à cette attaque.

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 mai 2018

Merci à notre police encore une fois héroïque ! #Paris





Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés.





Si l’auteur de l’attaque au couteau a crié « Allah Akbar », c’est bien la barbarie islamiste qui a encore une fois frappé Paris et la France ! — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 12 mai 2018

Émotion et colère suite à cette ignoble attaque au couteau en plein coeur de #Paris. Cette barbarie doit être anéantie. Solidarité avec les victimes et leurs familles, reconnaissance à nos forces de sécurité pour leur immense professionnalisme. — Eric Ciotti (@ECiotti) 12 mai 2018

Pensées pour les victimes de cette attaque ignoble au cœur de #Paris. Bravo et merci aux forces de l’ordre qui ont réussi à abattre l’auteur de cette attaque qui a tout d’un acte terroriste. https://t.co/sWvNO6d7Zj — Christian Estrosi (@cestrosi) 12 mai 2018

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.



Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 mai 2018

L’attaque a eu lieu à proximité de la rue Saint-Augustin, connue pour ses nombreux restaurants, croit savoir Le Parisien.

La section antiterroriste saisie

Plusieurs vidéos, partagées sur les réseaux sociaux, montrent des personnes fuir dans les rues du quartier.

La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris et la section antiterroriste ont été saisies, a annoncé François Molins, a donné une conférence de presse. Daech a revendiqué cette attaque.

URGENT - Situation en cours à Paris / Secteur Opéra :



Attaque au couteau : Plusieurs victimes. Important dispositif sur zone. pic.twitter.com/KRmtrjqw3H — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 mai 2018

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a elle aussi réagi et s'est rendue sur place.

Ce soir, notre ville a été meurtrie. Mes premières pensées vont à la famille de la victime qui a perdu la vie. Je pense également aux blessés et à leurs proches. Je veux leur dire que tous les Parisiens sont à leurs côtés. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 12 mai 2018

Un important périmètre de sécurité a été mis en place dans un secteur bouclé, où ont convergé un nombre impressionnant de véhicules de police, de pompiers et de secours. L'arrêt 4 septembre, sur la ligne 3, a été fermé.

Les touristes interloqués

Des touristes et riverains étaient bloqués derrière les rubans de sécurité, interloqués. «J'étais en terrasse de café, j'ai entendu trois, quatre coups de feu, cela a été très rapide. Puis les barmen nous ont dit de rentrer très rapidement. Je suis ensuite ressortie pour voir ce qu'il se passait, j'ai alors vu un homme à terre», a témoigné auprès de l'AFP Gloria, 47 ans.

«Peu avant 21 heures, on a vu des personnes se ruer à l’intérieur du restaurant en hurlant qu’un homme était dehors avec un couteau ensanglanté, raconte au Parisien Laurent, attablé dans un établissement japonais avec sa petite amie. Des gens se jetaient par terre, paniqués.»

Cette attaque intervient alors que la France vit sous une constante menace terroriste. La dernière attaque meurtrière, le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (Aude), avait porté à 245 le nombre de victimes tuées dans les attentats sur le sol français depuis 2015.