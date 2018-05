Marion Maréchal ne s'appelle plus Le Pen

Marion Maréchal a supprimé ce vendredi le nom de Le Pen des ses profils sur les réseaux sociaux. Elle ne porte donc plus que le nom de son père, Samuel Maréchal.

Interrogé par France Info, un proche de l'ex-députée du Vaucluse estime que ce choix est lié à son retrait de la vie politique. « N'étant plus une femme politique, elle fait valoir son droit à une sorte d'anonymat en revenant à son nom d'état civil. Elle veut marquer la différence entre la personne publique et le monde professionnel (...) Elle avait fait ce choix de prendre ce nom [Le Pen, ndlr] dans la vie politique pour marquer le coup (...) et parce que c'était aussi se mettre dans une filiation », estime-t-il.

Tiens tiens, sur sa page Facebook, Marion Maréchal-Le Pen s’appelle désormais juste Marion Maréchal pic.twitter.com/LCO1ekrl8X — Sébastien Tronche (@S_Tronche) 18 mai 2018

Marion Maréchal avait annoncé l'année dernière son retrait de la vie politique. Elle se consacre désormais à son projet d'académie des sciences politiques à Lyon. L'établissement ouvrira ses portes à la rentrée prochaine dans le quartier Confluences à Lyon.