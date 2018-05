Le métro et les rues de Paris inondés après de violents orages

Entre rire et consternation, les internautes n’ont pas manqué, sur Twitter, de partager leurs clichés de l’eau envahissant les couloirs du métro de la capitale.

Florilège des tweets les plus marquants sur cette inondation inattendue.

Ambiance Venise dans le métro parisien. Lignes interrompues. Inondations. Sorties condamnées. Agents excédés. J'ai vécu quelques typhons au Japon et c'était nickel. Là on a un orage depuis 1h... Mais bon, y'a un côté recessif mignon. pic.twitter.com/zTwEDYN1wy

Ça y est y a de la pluie et de l'orage sur Paris et c'est le gros merdier dans le métro et le RER ! Un vrai sketch... !

— Micha (@Michbes) 22 mai 2018