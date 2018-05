Mamoudou Gassama, le héros qui a sauvé un enfant, est sans-papiers

La scène est spectaculaire. L'homme, qui serait âgé de 22 ans et originaire du Mali, n'a pas hésité à escalader un immeuble du 18e arrondissement de Paris, pour aider l'enfant en danger, qui se trouvait au cinquième étage.

Plusieurs témoins de la scène ont salué le courage de ce super-héros, véritable «Superman».

«Je suis sorti, et j'ai vu un enfant qui allait sauter du cinquième étage. J'étais avec ma copine et immédiatement, j'ai couru pour aller sauver l'enfant. Je suis monté, Dieu merci, je l'ai sauvé», a-t-il raconté à la presse. «Quand j'ai récupéré l'enfant, il était en train de pleurer. Je lui ai demandé où était sa maman. Il m'a répondu qu'elle était à une fête».

Anne Hidalgo, la maire de Paris, est entrée en contact avec lui pour le remercier, a relayé la Ville de Paris, avant de préciser qu'elle «aura évidemment à coeur de le soutenir dans ses démarches pour s'établir en France».

Une demande qui avait été exprimée par de nombreux politiques sur les réseaux sociaux.

On me dit que ce héros serait un sans-papier arrive en France en septembre. A vérifier mais si c’est exact merci à @gerardcollomb de le régulariser de suite et de le décorer dans la foulée https://t.co/gVTXrMwVUs

— Eric Coquerel (@ericcoquerel) 27 mai 2018