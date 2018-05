L'enfant sauvé par Mamoudou Gassama était déjà tombé d'un étage

L’enfant de 4 ans, sauvé grâce au geste héroïque de Mamoudou Gassama, était déjà tombé d’un étage lorsqu’il s’est retrouvé suspendu à la rambarde d’un balcon.

Selon les informations du Parisien, et notamment le témoignage d'un voisin, l’appartement familial se trouve au 6e étage de l’immeuble du 18e arrondissement de Paris. Le petit garçon a ainsi chuté de son balcon et s’est rattrapé miraculeusement à la rambarde de l’étage en-dessous.

C’est à ce moment-là qu’un voisin est d’abord intervenu, maintenant l’enfant par la main. Face à cette scène terrible, Mamoudou Gassama s'est ensuite mobilisé, escaladant à main nu tous les étages de l’immeuble jusqu’au garçonnet, avant de le mettre à l’abri.

Deux jours après ces faits, on ne sait plus sur les circonstances qui ont conduit le bambin à sa chute. Son père l’avait laissé seul au domicile familial le temps de faire des courses et de jouer à Pokémon Go.

Placé en garde à vue dimanche, l’homme a été remis en liberté. Convoqué le 25 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris, il encourt une peine de deux ans de prison et 30.000 euros d’amende pour «soustraction à une obligation parentale».