«Meilleur ouvrage de cuisine française au monde » : le chef cuisinier de l'Elysée récompensé

Le chef cuisinier de l'Elysée fait définitivement partie des meilleurs. Guillaume Gomez a été récompensé parle prix du « meilleur livre de cuisine au monde », catégorie France.

Un prix attribué lors des Gourmands World Cookbook Awards, qui se sont tenus samedi et dimanche à Yantai, en Chine. Pour être précis, son livre, « Cuisine : leçons en pas à pas », est arrivé troisième, derrière « Délicieux » du chef australien Gabriel Gates, et « Don't tell me you can't eat french food », du chef chinois Qingdao. Mais les trois premiers sont autorisés à utiliser l'appelation « meilleur livre de cuisine au monde ».

Et ce n'est pas tout. Guillaume Gomez a également été désigné « Food person of the year », soit « personnalité de l'année dans le monde de la cuisine ».

Les Gourmand World Cookbook Awards récompensent depuis 1995 les meilleures publications à propos de cuisine ou de vin, dans 19 catégories différentes.

Guillaume Gomez occupe la fonction de chef cuisinier de l'Elysée depuis 1997, après avoir été sacré « meilleur ouvrier de France » à l'âge de 25 ans.