Le rappeur Jul moqué par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer

Jean-Michel Blanquer est-il fan du rappeur Jul ? Interviewé par le site Minutebuzz, le ministre de l'Education s'est montré élogieux vis-à-vis de l'artiste, tout en lui envoyant une petite pique amicale.

Invité à se livre à un jeu de questions réponses en vidéo, Jean-Michel Blanquer s'est vu demander ce que lui inspirait Jul. « Il m'inspire beaucoup de sympathie, car il y a beaucoup de choses qui me viennent lorsque je le vois. Marseille d'abord, bien sûr, et puis une certaine sensibilité.», a-t-il répondu. «La tête dans les nuages finalement c'est une réflexion assez moderne sur le temps.», a ajouté le ministre.

Toutefois, le ministre a confié qu'il avait du mal avec l'orthographe approximative de Jul. « Faudra qu'on parle orthographe un jour, mais sinon j'aime bien », a-t-il lancé.

L'orthographe approximative de Jul

Jul avait suscité les moqueries en publiant un message truffé de fautes sur les réseaux sociaux après avoir été placé en garde à vue en octobre dernier pour excès de vitesse et possession de cannabis.

« Desolé ma team pour ce qu'il cest passé. Je sait qui a des enfant et des parent qui me suive cest pas une bonne image pour tt le monde donc voila je tenez a mescusez ! #Japprenddemeserreurs », avait-il écrit.

Jul avait par la suite répondu aux critiques en rappelant ses réussites. « Je suis parti de rien sans savoir écrire bien et ça n'est pas ça qui m'a empêché d'écrire des tubes (...) Faites ce que j'ai fait en quatre ans et on en reparlera », avait-il lancé.