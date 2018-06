Roland-Garros : un joueur percute un ramasseur de balles en plein match

Les deux joueurs en étaient au quatrième set de ce match pour le troisième tour quand le Bosnien a lancé la balle (qui avait été sortie par son adversaire) dans les airs. Damir Dzumhur et le jeune ramasseur se sont alors tous deux précipités vers la balle pour la rattraper, les yeux rivés vers le ciel, lorsque leurs trajectoires se sont violemment croisées.

Damir Džumhur clatters into an oblivious ballboy then proceeds to apologise excessively #RG18 pic.twitter.com/D41GRlHvgj

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 1 juin 2018