Spirou, Lucky Luke et Gaston dans un nouveau parc d'attractions en Provence

Le Parc Spirou Provence, construit autour d'attractions mettant en scène le groom créé par Franquin, mais aussi Lucky Luke ou Gaston Lagaffe, a été officiellement inauguré vendredi à Monteux (Vaucluse), près d'Avignon, où il espère attirer pour sa première saison 300.000 visiteurs.

Le parc, qui ouvrira ses portes au public le 16 juin, s'inspire des univers des bandes dessinées Dupuis et s'étend sur 4 hectares dans une plaine près du lac de Monteux. «L'ambition c'est un parc convivial et familial, à taille humaine, avec un univers», décrit son président Daniel Bulliard, premier directeur du Futuroscope : «L'idée c'est que les grands-parents, qui aimaient déjà Spirou, y amènent leurs petits-enfants.»

Vendredi, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot et ex-députée LREM de la circonscription, a évoqué dans son discours d'inauguration un parc qui «a relevé le défi technique d'allier performances énergétiques et attractions attrayantes».

Le parc, dont la création a coûté 40 millions d'euros, est porté par des actionnaires privés, au premier rang desquels Media Participation, la société qui détient notamment les éditions Dupuis, mais aussi par Bpi France. La région Paca le subventionne à hauteur de 600.000 euros.

Quarante millions d'euros supplémentaires doivent être injectés dans les 6 ans à venir, pour doubler la surface du parc et lui offrir de nouvelles attractions. Pour son ouverture le 16 juin, le parc en comptera 12, des manèges pour les plus petits aux classiques montagnes russes en passant par les animations numériques en 3D.

M. Bulliard espère engranger des bénéfices dès la première année : «Je n'ai pas le choix, les actionnaires m'attendent au tournant.»

Dans un univers rouge et jaune très années 50, avec des food-trucks dans de vieux camions Citroën, ou des stations-essences vintage, les hôtes et hôtesses d'accueil portent tous le costume du célèbre petit groom. Le parc emploie quelque 250 personnes, la plupart en CDD pour la saison.

Les 6 points de restauration et 8 boutiques, de taille modeste, relient les attractions. «On a parlé de Disneyland du Sud, mais c'était un peu exagéré», reconnaît le chargé de communication du parc, Sébastien Célimon.

«C'est plutôt une startup, on n'a même pas de bureau ni de secrétaire», sourit Daniel Bulliard. «Dans six-sept ans on vise le million d'entrées par an», assure-t-il : «Quand j'ai ouvert le Futuroscope en 1987, on a fait 225.000 entrées. 30 ans plus tard c'est plus de 2 millions !»

Pour Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme, «le défi d'un parc c'est sa capacité à générer des habitués, il en faut 60% pour que ça fonctionne, et pour ça, il faut se renouveler sans cesse».

L'analyste souligne auprès de l'AFP que «c'est une zone géographique extrèmement concurrentielle en termes de loisirs et d'activités». Cette concurrence saute aux yeux: juste en face du Parc Spirou Provence, où se trouve un grand parc aquatique ludique.

L'entrée coûtera 32 euros par adulte et 25 par enfant. Les pique-niques y sont interdits mais les visiteurs qui ne souhaitent pas se restaurer sur place pourront sortir du parc et y revenir dans la même journée.