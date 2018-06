Affaire Maëlys : comment vont se dérouler les obsèques de la fillette ?

Les obsèques de la petite Maëlys auront lieu ce samedi 2 juin, neuf mois après son enlèvement et son meurtre à Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Les funérailles, ouvertes au public, auront lieu à 14h30, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de la Tour-du-Pin (Isère), où la famille de Maëlys De Araujo trouve ses racines.

L'édifice peut accueillir jusqu'à 400 personnes, et pour les autres, un écran géant sera installé sur le parvis. Selon les informations de BFMTV, entre 1.500 et 3.000 personnes sont attendues. Toutes sont invitées à apporter des «fleurs blanches naturelles seulement», comme le précise l'avis d'obsèques publié le 31 mai.

La cérémonie sera présidée par l'évêque de Grenoble, Monseigneur Guy de Kerimel. «Tout mon message sera un message d'espérance. L'important, c'est que l'on parte de là avec l'envie d'avancer, de garder l'espérance et participer à l'édification d'un monde plus fraternel et respectueux», a-t-il expliqué à France Bleu.

La fillette sera ensuite inhumée, dans la plus stricte intimité familiale.