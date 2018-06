Orages : ce qu'il faut faire quand quelqu'un est frappé par la foudre

Avec les violents orages qui s'abattent actuellement sur la France, la question de savoir ce qu’il convient de faire et ne pas faire lorsque quelqu'un est victime d'un coup de foudre se pose. Eléments de réponse.

La foudre est un courant électrique de 50 000 à 200 000 ampères et de 30 millions à 100 millions de volts, qui dégage une température comprise entre 8 000 et 30 000 degrés Celsius. Elle est due à l'accumulation d'électricité statique dans les nuages.

En France, on estime qu’elle frappe le sol entre 1 million et 2 millions de fois par an, surtout entre les mois de mai et de septembre. Fort heureusement, les coups de foudre atteignant les humains restent rares. On estime ainsi qu'elle frappe chaque année une centaine de Français. Mais lorsque la foudre s'abat directement sur une personne ou à sa proximité immédiate, elle peut la tuer sur le coup en provoquant un arrêt cardiaque.

L’association AP Foudre, qui a notamment pour mission d’informer et de sensibiliser les personnes sur les sévices occasionnés par la foudre, a élaboré toute une série de conseils sur les bons comportements à adopter.

Ce qu’on peut faire :

- Cela peut paraître évident mais la première chose à faire si l'on est victime ou témoin d'un coup de foudre est d'appeler le Samu (en faisant le 15 ou le 112). Bien souvent, à cause de la panique, les personnes concernées ne savent pas s'expliquer et n'apportent pas toujours les bons éléments. Les informations communiquées aux services de secours doivent être aussi précises que possible. Il faut garder à l'esprit que le service de secours n’a absolument aucune idée de ce qui se passe près de vous. Les moyens de secours qui seront envoyés dépendent donc directement de ce que vous allez dire. Il n'y a pas de risque de vous attirer la foudre en appelant d'un portable, même pendant un orage. Ne raccrochez jamais sans y avoir été invité et sans avoir donné votre numéro.

- Si vous venez en aide à une personne foudroyée, sachez que contrairement à une idée reçue vous pouvez toucher la personne foudroyée sans risque de vous électrocuter. Si elle respire normalement, couvrez-la et attendez les secours à son côté pour la rassurer.

- Si elle est inconsciente, mais qu'elle respire, couchez-la sur le côté (en position latérale de sécurité, si vous la connaissez). Il n'y a que si elle ne respire plus que vous devez lui faire un massage cardiaque, sans interruption, jusqu'à l'arrivée des secours, afin de la maintenir en vie. Pour cela, posez vos mains sur son sternum et, coudes tendus, effectuez des pressions verticales au rythme de cent compressions par minute (c'est très rapide), sans interruption et jusqu'à l'arrivée des secours.

Ce qu'il ne faut pas faire :

- Si, malgré tout, vous vous laissez surprendre par la foudre, ne lui offrez aucune pointe. Concrètement, cela signifie que vous ne devez pas vous placer à proximité d'un poteau, d'un piquet de clôture, d'un arbre, d'un clocher ou de tout objet vertical susceptible d'attirer la foudre jusqu'à lui, ne serait-ce qu'un simple parapluie. Autre précaution indispensable : ne rien toucher de métallique qui puisse conduire du courant comme une clôture en fer, un fil téléphonique ou une canalisation (robinet, tuyau…).

- Si vous avez un objet métallique et pointu avec vous - comme une canne à pêche ou un bâton de ski ou de randonneur, par exemple -, débarrassez-vous-en momentanément.

- En groupe, il ne faut pas se serrer les uns contre les autres. Même si vous avez peur de l'orage, prenez sur vous et séparez-vous de 10 à 15 mètres les uns des autres car le courant de la foudre peut «sauter» d'un individu à l'autre (arc électrique) et faire plusieurs victimes. On doit s’écarter d’au moins 3 mètres, le foudroiement d’une personne pouvant se propager aux autres par un éclair latéral.

- On ne doit pas non plus s’abriter sous son parapluie et aucun objet ne doit émerger au-dessus de la tête, surtout s’il est métallique. Tout élément conducteur d’électricité (parapluie, fourche, faux, club de golf…) doit être abaissé, ou mieux, déposé à côté de soi.

- On ne doit pas s’abriter dans une cabine téléphonique ni sous un arbre ou un groupe d’arbres. A cet endroit, on court cinquante fois plus de risques de se faire foudroyer. En forêt, il faut s’écarter au maximum des troncs et des branches basses.