Prise d'otages à Paris : l'auteur interpellé, les otages sains et saufs

Les policiers de la brigade anticriminalité (BRI) ont donné l'assaut peu avant 20h. Selon les premiers éléments de l'enquête, «il pourrait s'agir d'un déséquilibré aux motivations encore floues», a expliqué une source policière.

Sur Twitter, Gérard Collomb a salué «le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI».

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.



Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 juin 2018