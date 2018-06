Des températures estivales à partir de mercredi

Le temps chaud et ensoleillé revient après trois mois d’humidité en France. Dès mercredi 2 juin prochain, les températures pourraient atteindre les 30 degrés, voire les 35 degrés dans le sud.

Frédéric Nathan, prévisionniste de Météo-France, a indiqué que «les températures vont probablement atteindre 25° sur de très nombreuses régions. On pourrait même frôler les 30° au pied des Pyrénées».

Confirmation du pic de #chaleur demain, veille de l'#été sur le calendrier, avec des pointes à 30°C au nord et 33 à 35°C au sud. Baisse des #températures dès jeudi au nord de la Loire alors que le temps #chaud se maintiendra au sud... pic.twitter.com/VCODxQorw7 — Guillaume Woznica (@GWoznica) June 19, 2018

Le retour de l'été

La chaleur et l’arrivée de l’été le 21 juin vont donc coïncider. Les premiers 35°C vont apparaître près de la Garonne et dans l’arrière-pays méditerranéen. Dans les terres, jeudi 21 juin prochain, les températures iront de 23°C à 33°C dans l’ensemble : 24°C à Brest et à Perpignan, 26°C à Orléans, 30°C à Toulouse et 33°C à Brive-la-Gaillarde. En revanche, en fin de semaine, les températures vont s’adoucir sur les deux-tiers nord, en passant de 30-31°C à 21°C.

Après le pic de fortes #chaleurs mercredi, la température va chuter de 10°C en 48 heures. La raison ? Une masse d'air #polaire va envahir les 3/4 de la #France. #Vendredi et #samedi prochain il fera très frais le matin avec 5 à 9°C au nord de la Loire localement ! pic.twitter.com/O3Kv6Fwpi2 — Météo Villes (@Meteovilles) June 18, 2018

Même si le soleil semble s'installer opiniâtrement sur la France, les températures diminueront en raison d'une masse d'air qui arrive du pôle.