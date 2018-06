Loiret : des enfants de 4 à 9 ans accusés d'avoir vandalisé un cimetière

Dans un cimetière de Marigny-les-Usages, à l'est d'Orléans (Loiret), une trentaine de tombes ont été vandalisées jeudi 21 juin. Entendus par les gendarmes, les auteurs des faits ne seraient autres que des enfants âgés de 7 à 9 ans.

Au sein de la commune de 1.400 habitants, l'incompréhension est totale. Le cimetière, qui contient environ 200 sépultures, a été vandalisé par quatre jeunes enfants, sans motif apparent.

Éric Archenault, le maire de Marigny-les-Usages, a confié à la République du Centre connaître l'identité des suspects : « Ils étaient quatre et s'en étaient pris au jardin pédagogique auparavant. Il va falloir laisser passer la colère des familles touchées, mais aussi relativiser, car ce sont des bêtises d'enfants qui n'ont pas du tout eu conscience de ce qu'ils faisaient. »

Interrogés par la police vendredi matin, les enfants ne sont pas parvenus à expliquer leur geste. Remis en état par la municipalité, le cimetière ne présente à l'heure actuelle plus de dégâts, mais pour certaines familles, la pilule a du mal à passer : « Mon mari est parti il y a deux ans. Ils ont cassé une fleur en verre avec sa tombe. On va en racheter une mais ce ne sera plus la même. Pour ma petite-fille, c'est un second traumatisme ».