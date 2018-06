Paris : la «Station F» fête son premier anniversaire

«On est très content de ce qu'on a fait ici», a exulté Xavier Niel, ce mercredi 27 juin. Le co-fondateur de la «Station F» est en effet revenu sur la réussite de ce projet, à l’occasion de son premier anniversaire.

Depuis un an, cet incubateur a regroupé 1.034 start-ups, et est ainsi devenu l’un des plus importants du monde. Selon Roxanne Varza, la directrice de la «Station F», 4.882 personnes seraient désormais considérées comme des résidents, travaillant à temps plein sur le site.

Parmi eux, la moyenne d'âge est de 30,9 ans, alors que le résident le plus jeune a 14 ans, et le plus âgé a 65 ans. Et 634 d'entre eux seraient étrangers, majoritairement originaires de Chine ou encore du Maroc.

Au total, 11.271 start-ups auraient postulé au cours de cette dernière année, selon ses fondateurs, pour en faire partie, dont 98 % de structures étrangères et seulement 2 % de françaises. Avec des demandes venues essentiellement des Etats-Unis (34 % des demandes) et d'Angleterre (17 %).

Ce mercredi, alors que la «Station F» est exceptionnellement ouverte pour une journée «portes ouvertes», Xavier Niel a souligné sa «fierté de faire bouger l’est parisien» et d’avoir accueilli plus de 62.000 visiteurs depuis l’ouverture du site.

Le plus grand restaurant d’Europe, La Felicita, vient d’y ouvrir dans un hangar de 4.500 m2. Cette immense trattoria de cinq restaurants et trois bars – nouveau-né du groupe Big Mamma – est déjà victime de son succès, pourtant dotée de 1.000 places assises.