Incendies dans les Bouches-du-Rhône, plus de 250 hectares brûlés «

Les pompiers tentaient samedi après-midi d'éteindre un incendie en cours à Saint-Cannat dans les Bouches-du-Rhône, qui a dévasté plus de 250 hectares de forêt et menaçait des habitations, après avoir éteint deux autres incendies dans le département. "Il n'y a aucune victime mais des habitations sont menacées", a précisé auprès de l'AFP le lieutenant-colonel Nicolas Faure, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône, invitant les habitants à "ne pas prendre la voiture pour éviter qu'ils inhalent de la fumée et meurent asphyxier". Plus de 250 hectares ont brûlé dans cette zone située au nord-ouest d'Aix-en-Provence, selon un bilan provisoire, selon la même source.