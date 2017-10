L'apprentissage, trop peu valorisé en France ? «

Réformer l'apprentissage, c'est l'un des grands chantiers du gouvernement. La France est très en retard en la matière, et pour cause, il est souvent considéré comme une voie de garage et suscite la méfiance des entrepreneurs. Pourtant, l'apprentissage débouche dans la majorité des cas sur un CDI. Reportage dans une boulangerie des Bouches-du-Rhône où les apprentis sont accueillis à bras ouverts.