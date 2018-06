Fête de la musique 2018 : les 8 concerts à ne pas rater à Paris

A Paris comme dans le reste de la France les concerts vont envahir les rues ce jeudi 21 juin pour chanter haut et fort en l'honneur de la Fête de la Musique.

En marge des petits groupes amateurs, cet événement est aussi l'opportunité de voir gratuitement des artistes de renom. Il y en a pour tous les goûts.

Les rythmes du monde à l'IMA

La fête de la musique bat son plein à l’Institut du monde arabe. France, Palestine, Syrie, Irak, Liban, Algérie, … Le parvis de l’IMA résonnera aux sons des rythmes du monde. Des groupes amateurs, vocaux et instrumentaux, se succèderont sur les scènes pour une soirée placée sous le signe du partage. Les festivités débuteront avec l’orchestre Démos, le chœur d’enfants palestiniens du projet Amwaj et les enfants irakiens et syriens du « Mot d’accueil » à l’Auditorium.

Défileront ensuite, les mix orientaux de Dj Nadbil, le duo Qaïss Saadi et Hosni Benhassaine, Les Tambours de Kabylie avec Saïd Akhelfi, et l’orschestre Gaby. Les visiteurs assisteront également à un battle de breakdance et au show captivant de Fouzi, découvert par le public français avec le tube « Fils d’Immigrés ». Enfin, la soirée se terminera avec la chanteuse Rasha Nahas, dont la musique provient de la scène rugissante underground palestinienne.

©IMA

Institut du monde arabe, 1, Rue des Fossés Saint-Bernard (5e).

La maison de la radio s’installe à L’Olympia

La Maison de la Radio, et plus particulièrement France Inter, propage ses bonnes ondes à L’Olympia. Cette année défileront sur la scène, Ben Harper, le groupe australien Parcels, le nouveau phénomène de la chanson françaises Jain, Camille Dalmais, le flow impeccable d’Eddy De Pretto ou encore la jeune bruxelloise Angèle. La soirée sera animée également par deux Dj Sets d'Arnaud Rebotini, compositeur récompensé du César de la meilleure musique originale pour le film 120 battements par minute.

L’Olympia, 28, Bbulevard des Capucines (9e).

Le Dj japonais KEN ISHII au rex Club

Lieu mythique de la nuit parisienne, le Rex Club célébra la fête de la musique avec le Dj et producteur de légende Ken Ishii. Avec plus de 19 albums à son actif, cet artiste s’est doté d’une technique incomparable qui fait de chacune de ses prestations un moment à ne pas rater. Reconnue pour sa techno mélodique entrainante, Onyvaa prendra aussi possession des platines avant de laisser sa place au prodige des machines Remcord Live.

Le Rex Club, 5, boulevard de la Poissonnière (2e).

La villette en mode électrique

La Société Ricard Live Music fait son grand retour et investit pour la première fois le Parc de la Villette pour la fête de la musique. Au programme, l'indie pop du groupe caennais Concrete Knives, Clément Bazin et son steeldrum, cet impressionnant tambour d’acier venu des Caraïbes, DBFC ou encore MNNQNS.

Parc de la Villette, 211, avenue Jean Jaurès (19e).

Une soirée électro à la Monnaie de Paris

Le site du 11 Conti de la Monnaie de Paris ouvre ses portes à plusieurs djs et producteurs français pour une soirée placée sous le signe de l’électro. Décorée par l’œuvre de Subodh Gupta, People Tree, la Cour d’honneur du musée accueillera le Dj du festival de Cannes Michael Canitrot. Ce virtuose du mix et créateur des soirées So Happy In Paris laissera ensuite ses platines à Dj Uppermost. Enfin, d’autres talents en pleine émergence comme Aslove, Grace Kim, ou encore Vannet seront aussi de la partie.

Monnaie de Paris, 11, quai Conti (6e).

le festival 36h Saint-eustache

Le sacré de l’église Saint-Eustache mêle indie folk, rock, électro et orgue. Née il y a 12 ans, sur une idée du curé, le Festival 36 H Saint-Eustache fait partie des incontournables. Pour cette nouvelle édition, Yan Wagner, This Is The Kit, Mathieu Boogaerts, Chapelier Fou ou encore Chaton et Tample, viendront se produire sous la majestueuse voûte de la cathédrale des Halles.

Festival 36 H Saint-Eustache, 146, rue Rambuteau (1er).

l'art sous toutes ses formes au grand palais

De la peinture à la musique électronique. L’Auditorium du Grand Palais présente le projet musical expérimental conçu par les jeunes artistes Ewelina Chiu et Daniel Vlček. Intitulé Ba:zel, ce concert performatif est accompagnée d’une performance autour de la création dans l'art de František Kupka. La voix du peintre Tchèque lui-même sur un enregistrement d'époque datant des années 1950 plongera le public dans l'esprit mouvementé de ce pionnier de la peinture abstraite.

Grand Palais, 3, avenue du Général Eisenhower (8e).

trois univers à l'assemblée nationale

L’Assemblée Nationale célèbre la fête de la musique avec trois groupes phares. On retrouvera Solar Sunset, un projet novateur d'animation musicale qui fonctionne grâce à l'énergie solaire, la nouvelle perle de la chanson française Clara Luciani et L’impératrice, un groupe de six musiciens aux accents disco envoûtants.

Assemblée nationale, 128, rue de l’Université (7e).