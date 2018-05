Le festival Taste of Paris revient pour une 4ème édition

Rendez-vous incontournable des gastronomes, Taste of Paris s’installe sous la majestueuse Nef du Grand Palais du 17 au 20 mai. Pour cette 4ème édition, le festival a mis les petits plats dans les grands en invitant pas moins de 27 chefs parisiens.

Dans les allées, les visiteurs croiseront plusieurs chefs emblématiques tels que Alain Ducasse, Frédéric Anton du Pré Catalan, Guy Krenzer de la Maison Lenôtre ou encore Pierre Sang Boyer, répartis dans les 18 pop-up restaurants.

©TasteofParis

Des étoilés à la jeune garde, Taste of Paris représente autant la bistronomie, les stars du sucré, que les producteurs et les artisans. D’ailleurs, huit nouveaux restaurants font leur entrée dans le casting dont Anne-Sophie Pic (La dame de Pic), Bruno Doucet (La Régalalde) et Claire Heitzler et Jean Sévègnes de LaDurée.

©TasteofParis

Autre nouveauté cette année, un pop-up entièrement consacré à la pâtisserie a été aménagé. Et chaque jour, une grande star viendra présenter ses créations les plus savoureuses. Les festivaliers rencontreront Christophe Michalak, Nicolas Haelewyn de Karamel, Yann Menguy de la Goutte d’or et Cédric Grolet du Meurice.

©TasteofParis

L’Ecole Ferrandi Paris sera également présente et invitera quatre de ses anciens élèves à élaborer un plat exclusif. Enfin, une centaine d’artisans formeront un marché gourmand de 1000m2 pour initier les visiteurs à toutes les saveurs et faire des emplettes. Côté boissons, le bar à champagne de Laurent Perrier, reconnu dans le monde entier pour son savoir-faire, fera à nouveau pétiller l'évènement.

©TasteofParis

Taste of Paris, du 17 au 20 mai, Grand Palais (8e).