Une Glace à Paris dévoile ses nouveautés glacées pour cet été

Une série de délices mitonnés par deux grands maitres de la pâtisserie. Boutique d’excellence et salon de thé, Une Glace à Paris présente ses nouvelles créations pour cet été. Au menu, crémes glacées et sorbets, cocktails givrés et esquimaux, signées Olivier Ménard, chef émérite formé entre autres par Pierre Hermé et Emmanuel Ryon, Champion du Monde de Pâtisserie et MOF.

L'été s'annonce donc rafraîchissant et plein de gourmandise chez Une Glace à Paris. Fondées sur des ingrédients d'excellence, du lait, de la crème et des œufs bien sûr mais aussi des vanilles, chocolats, cafés, pralinés, et des fruits de haute qualité, les créations de Olivier Ménard et Emmanuel Ryon se déclinent selon les produits de saison et les envies des deux pâtissiers.

©&Sens

Pour cet été, les deux complices ont associé des goûts et des textures inédits. Côté crèmes glacées, ils ont imaginé des accords singuliers comme la pistache et la fleur d'oranger, ou encore le café d'Éthiopie et la cardamone noire, une épice orientale. Quant à la collection de sorbets, elle se décline avec des légumes de saisons surprenants tels que la betterave, la carotte, ou encore l'asperge (3,90€ la boule).

Des cornets inspirés qui raviront toutes les papilles puisque les sorbets sont réalisés sans gluten avec une teneur très élevée en fruit (38% pour les fruits acides et jusqu'à 70% pour les fruits doux) et les crèmes glacées, pour la grande majorité, sont préparées sans œufs.

©&Sens

A l'approche des beaux jours, les cocktails sont incontournables. A l'apéritif ou pour terminer un repas avec élégance, la nouvelle gamme de cocktails givrés se révèle plein d'originalité. Les clients pourront opter pour Coco thaï, à base d'un sorbet rhum brun, de noix de coco, de coriandre fraîche, citronnelle, combawa, un agrume proche du citron vert, et piment ou encore le Sud, un sorbet Pastis.

©&Sens

A consommer immédiatement ou à emporter chez soi pour un instant de gourmandise, les esquimaux d'Une Glace à Paris, sont parés d'un enrobage sophistiqué et craquant. Les amateurs de chocolat apprécieront le 100% chocolat du Mexique enrobé d'une robe glacée noire, d'autres pourront se délecter avec un esquimau fleuri au thé vert matcha, géranium et coulis de fraise (6,70€ l'esquimau).

©&Sens

Enfin, la Maison propose également quelques pâtisseries glacées entre classiques revisités et créations. Parmi elles, un nougat glacé au de miel de lavande et sa gelée de compote d'abricot, un vacherin soleil à la crème de citron, sorbet pamplemousse, crème glacée bergamote, sablé noisette et son coulis exotique, ou encore la tarte aux fraises rhubarbe, un sablé breton noisette, parfait fleur d'oranger, gelée de rhubarbe, sorbet fraise hibiscus, et sorbet rhubarbe (12,20€), toutes préparées sur place dans leur laboratoire.

©&Sens

Une Glace à Paris, 15, rue saint Croix de la Bretonnerie (4e) et 44, rue des Abbesses (18e).